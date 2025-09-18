Γαλλία: Απεργοί «μπούκαραν» στο υπουργείο Οικονομικών - Συγκρούσεις σε Λυών, Νάντη

Τεράστια είναι η παρουσία του κόσμου σε διάφορες πόλεις στη Γαλλία στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλαν τα συνδικάτα της χώρας, με τους διαδηλωτές σήμερα να «μπουκάρουν», μεταξύ άλλων, στο υπουργείο Οικονομικών, στο Παρίσι.

Η κατάσταση στη Γαλλία «μυρίζει» μπαρούτι, με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο πως οι διαδηλωτές μπήκαν για λίγο στο υπουργείο Οικονομικών, προτού αποχωρήσουν από το κτίριο αργότερα.

«Μετά από δέκα λεπτά εισβολής χωρίς παρέμβαση της αστυνομίας στο Υπουργείο Οικονομικών (12ο διαμέρισμα του Παρισιού), η πομπή κατευθύνεται προς την έξοδο υπό το ανακουφισμένο βλέμμα των φρουρών ασφαλείας. "Καταφέραμε να εισβάλουμε, αυτό ήταν όλο! Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν 50 άτομα υπό κράτηση, οπότε θα φύγουμε ήσυχα", λέει ένα στέλεχος του συνδικάτου. «Συγγνώμη για την ταλαιπωρία» γράφουν σχετικά τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Unions call for nationwide strike and protests in France https://t.co/ID3hw38YnZ — Reuters (@Reuters) September 18, 2025

Γαλλία: Επεισόδια σε Λυών, Νάντη

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, 23 από τα 2.500 δημόσια λύκεια της χώρας έχουν αποκλειστεί πλήρως. Το υπουργείο έχει εντοπίσει 52 οδοφράγματα. «Οι συγκεντρώσεις μπροστά από τα σχολεία διαλύονται καθώς οι διαδηλωτές ενώνονται με τις πομπές», αναφέρει η ίδια πηγή.

Συγκεκριμένα, τρία σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί πλήρως: το λύκειο Ravel (20ο διαμέρισμα), το λύκειο Turgot (3ο διαμέρισμα) και το λύκειο Boucher (20ο διαμέρισμα). Τα δύο πρώτα εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένα, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, σε διάφορες γαλλικές πόλεις έχουν ξεκινήσει οι μικροσυγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομίας, με τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα να είναι αυτό στη Λυών και στη Νάντη.

Γαλλία: Πάνω από 800.000 διαδηλωτές

Νέα μεγάλη απεργία διοργανώνεται σήμερα από τα συνδικάτα των εργαζομένων στη Γαλλία, με τη χώρα να κατεβάζει κυριολεκτικά ρολά.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις νέες μεταρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο συνταξιοδοτικό, στη φορολόγηση, καθώς και στον προϋπολογισμό που είχε κατατεθεί από τον πρώην πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού.

Οι νέες αντιδράσεις έρχονται σε μία περίοδο που ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Liberation, τα συνδικάτα CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires καλούν σε απεργία και σε διαδήλωση κατά των «βάναυσων» δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Παρά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, τα συνδικάτα καλούν σε νέα κινητοποίηση, καθώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική.

Η αστυνομία εκτιμάει ότι η συμμετοχή θα είναι σημαντικά υψηλότερη απ' ό,τι στην απεργία της 10ης Σεπτεμβρίου και θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα συγκρίσιμα με την κινητοποίηση κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος πριν από δύο χρόνια.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του υπουργείου Εσωτερικών υπολόγιζαν στην παρουσία 600.000 έως 900.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης. Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία «πολυάριθμων ταραχοποιών» στη διαδήλωση στην οποία περιμένει ότι θα συμμετάσχουν 50.000 ως 100.000 άνθρωποι.