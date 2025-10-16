Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρώτη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Σεμπαστιάν Λεκορνί. Υπέρ της πρότασης - την οποία είχε καταθέσει η «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France insoumise) - ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Η πρόταση, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατατέθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή πολιτική δοκιμασία για τον Λεκορνί. Παράλληλα με την πρόταση της «Ανυπότακτης Γαλλίας», συζητήθηκε και πρόταση μομφής που κατέθεσε το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να μην στηρίξει καμία από τις δύο προτάσεις θεωρήθηκε καθοριστική, ιδιαίτερα μετά την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος, που ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνει η Le Figaro, η κυβέρνηση Λεκορνί εξακολουθεί να λειτουργεί υπό ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αμφισβήτησης, αν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού ή του Σοσιαλιστικού Κόμματος.