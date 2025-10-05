Γαλλία: Αυτή είναι η νέα κυβέρνηση Λεκορνί - Το ανακάτεμα της «τράπουλας» και τα Υπουργεία

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί αποκάλυψε την Κυριακή (5/10) τα βασικά μέλη της νέας κυβέρνησής του, τερματίζοντας εβδομάδες αβεβαιότητας που ακολούθησαν τον διορισμό του τον περασμένο μήνα.

Ο πρώην υπουργός Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκίρ, σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την πρωθυπουργία πέρυσι, θα έχει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη άμεση πρόκληση καθώς αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών από τον Ερίκ Λομπάρντ.

Σε μια απροσδόκητη ανατροπή, ο Μπρουνό Λεμέρ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών που εγκατέλειψε την πολιτική πέρυσι, επέστρεψε στην κυβέρνηση αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, τη θέση που κατείχε ο ίδιος ο Λεκορνί μέχρι την πρόσφατη προαγωγή του.

Γαλλία: «Δοσμένη ποσότητα» η κυβέρνηση

Συνολικά, υπάρχουν λίγα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση Λεκορνί, ένα σημάδι ότι οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στις διαδοχικές κυβερνήσεις του Μακρόν παραμένουν σε γενικές γραμμές οι ίδιες..

Πολλοί υπουργοί από το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν διατήρησαν τις θέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Παιδείας Ελίζαμπεθ Μπορν και του υπουργού Υπερπόντιων Εδαφών Μανουέλ Βαλς, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν και η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν παρέμειναν επίσης στις θέσεις τους.

Ο Μπρουνό Ρεταϊό, ο σκληροπυρηνικός ηγέτης των συντηρητικών Les Républicains, θα παραμείνει υπουργός Εσωτερικών. Οι συνάδελφες συντηρητικές Άνι Ζενεβάρ και Ρασίντα Ντάτι θα παραμείνουν ως υπουργοί Γεωργίας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.

Ένα άτομο κοντά στον Λεκορνί, στο οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να τηρηθεί η τυπική επαγγελματική πρακτική στη Γαλλία, δήλωσε ότι οι υφυπουργοί θα διοριστούν αφού ο πρωθυπουργός απευθυνθεί στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά την Τρίτη.

Λεκορνί: Πέμπτος και «καλός»;

Ο 39χρονος Λεκορνί, στενός σύμμαχος του Μακρόν, έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να διαπραγματευτεί έναν περιορισμένο προϋπολογισμό, μετά την ανατροπή του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, σε ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα.

Την Παρασκευή, προσέφερε μια σημαντική παραχώρηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποσχόμενος να μην χρησιμοποιήσει έναν αμφιλεγόμενο συνταγματικό ελιγμό που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ψηφίζει νομοθεσία χωρίς ψηφοφορία.

Ο πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να κάνει κάποιες σημαντικές δημοσιονομικές παραχωρήσεις στο αριστερό σοσιαλιστικό κόμμα για να εξασφαλίσει την υποστήριξή του.

Αλλά πρέπει να κινηθεί προσεκτικά για να διατηρήσει τους συντηρητικούς Les Républicains στην ομάδα.

Ο Ρεταϊό είχε προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι η συμμετοχή του στην κυβέρνηση δεν ήταν καθοριστική και ζήτησε διαβεβαιώσεις για την οικονομική και μεταναστευτική πολιτική του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Πηγή: Politico