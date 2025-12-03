Γαλλία: Βακτηριακή μόλυνση σε διάσημο ανθρακούχο νερό και καταστροφή 4 εκατομμυρίων φιαλών

Τον Μάιο του 2025, η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας αποκάλυψε ότι από τον Ιούνιο του 2020 υπήρξαν μολύνσεις που δεν είχαν αναφερθεί στις αρχές.

Σύμφωνα με το euronews, λίγο αργότερα, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν την απαγόρευση σχεδόν τεσσάρων εκατομμυρίων φιαλών Perrier, καθώς οι αναλύσεις έδειξαν ότι το νερό δεν πληρούσε τα υγειονομικά πρότυπα στο εργοστάσιο της Gard.

Επαναλαμβανόμενες βακτηριακές μολύνσεις

Έρευνα του Radio France αποκάλυψε ότι δύο πηγές παραγωγής ανεστάλησαν πρόσφατα λόγω νέας βακτηριακής μόλυνσης. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Nestlé ότι η παραγωγή επανεκκίνησε και το νερό είναι ασφαλές, ερευνητικές πηγές επιβεβαίωσαν αύξηση κρουσμάτων μετά την αφαίρεση των φίλτρων 0,2 micron.

Συνολικά καταγράφηκαν 27 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, με χαρακτηριστικά περιστατικά την ανίχνευση Pseudomonas aeruginosa στις 3 Σεπτεμβρίου και E. coli στις 22 Σεπτεμβρίου, που οδήγησαν στην καταστροφή χιλιάδων φιαλών.



Η Nestlé συνεχίζει την παραγωγή χρησιμοποιώντας φίλτρα 0,45 micron, τα οποία θεωρούνται ανεπαρκή για την πλήρη ασφάλεια του νερού. Το εργοστάσιο λειτουργεί χωρίς νέα άδεια από τον κυβερνήτη, γεγονός που μπορεί να εκθέσει την εταιρεία σε νομικές ευθύνες βάσει του άρθρου R1324-4 του νόμου περί δημόσιας υγείας.

Στις 18 Νοεμβρίου, η δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα της καταναλωτικής οργάνωσης UFC-Que Choisir να σταματήσει την παραγωγή, παρά τον «πραγματικό κίνδυνο για τον καταναλωτή» που επικαλέστηκε.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Gard αναμένεται να αποφασίσει έως το τέλος του έτους, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής CoDERST, αν το Perrier εξακολουθεί να δικαιούται τον τίτλο «φυσικό μεταλλικό νερό».

Τι απαιτείται για τον τίτλο «φυσικό μεταλλικό νερό»

Για να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό, το νερό πρέπει να είναι φυσικά καθαρό, απαλλαγμένο από βακτηριακές ή χημικές μολύνσεις και να συνοδεύεται από 12 μήνες συνεχών αναλύσεων που αποδεικνύουν τη σταθερότητα και την ποιότητά του