Γαλλία: Έφοδος της Εισαγγελίας του Παρισιού στα γραφεία του X του Έλον Μασκ

Τα γραφεία του X, της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων του 'Ελον Μασκ στη Γαλλία, δέχθηκαν έφοδο σήμερα το μεσημέρι (3/2) από την Εισαγγελία του Παρισιού.

Η μονάδα για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο είναι αυτή που διεξάγει τις έρευνες, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X και η Europol φορέας που υποστηρίζει τα κράτη μέλη της στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών σοβαρού διεθνούς και οργανωμένου εγκλήματος,παρέχει βοήθεια.

Σύμφωνα με το BBC, προστέθηκε ότι η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση που άνοιξε τον Ιανουάριο του 2025, μετά από καταγγελίες σχετικά με τον αλγόριθμο του X και το περιεχόμενο που προτείνει.

Ο Μασκ και η CEO του Χ κλήθηκαν να παραστούν σε ακροάσεις

Η εισαγγελία δήλωσε ότι τόσο ο Μασκ όσο και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του X, Linda Yaccarino, κλήθηκαν να παραστούν σε ακροάσεις τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της έρευνας.

Η X δεν έχει απαντήσει ακόμη. Σε δηλώσεις του, είχε περιγράψει την έρευνα ως «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της X με τη γαλλική νομοθεσία.

Ανέφερε ότι η έρευνα, υπό την ηγεσία της γαλλικής αστυνομίας για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, επεκτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 μετά από αναφορές για τη διακίνηση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake και περιεχομένου που αρνείται το Ολοκαύτωμα στην πλατφόρμα.

Η X είχε προηγουμένως περιγράψει την επέκταση της έρευνας σε μια ανάρτηση την εποχή εκείνη ως «πολιτικά υποκινούμενη» και αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι είχε χειραγωγήσει τον αλγόριθμό της.