Γαλλία: Εκταφή σορού 23χρονης μετά από 35 χρόνια - Έρευνα για εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό

Τα βλέμματα είναι ξανά στραμμένα στην υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό και ειδικότερα στον σύζυγό της Ντομινίκ καθώς κατηγορείται για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας νεαρής μεσίτριας το 1991 στη Γαλλία.

Μάλιστα οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σήμερα (16/4) στην εκταφή των λειψάνων της 23χρονης μεσίτριας, προκειμένου να ερευνήσουν ξανά την υπόθεση.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκταφή της νεαρής γυναίκας, που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991, είχε ζητηθεί από τη δικηγόρο του Πελικό, την Μπεατρίς Ζαβαρό, αφού ο πελάτης της θεωρήθηκε ύποπτος για αυτήν την υπόθεση.

Αρχικά το αίτημα απορρίφθηκε, όμως τον περασμένο Νοέμβριο το Εφετείο των Βερσαλλιών έδωσε το «πράσινο φως». Η εκταφή έγινε σήμερα, σε ένα κοιμητήριο στα νοτιοδυτικά προάστια του Παρισιού.

Η Ζαβαρό είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας θα αθωώσουν τον πελάτη της.

«Ήταν αναμενόμενο, έγινε και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα», είπε από την πλευρά της η Φλοράνς Ροτ, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Η 23χρονη μεσίτρια βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991, ενώ είχε πάει να δείξει ένα διαμέρισμα σε υποψήφιους πελάτες. Ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ, όμως άρχισαν να εγείρονται υποψίες σε βάρος του Ντομινίκ Πελικό αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει την εμπλοκή του στην απόπειρα βιασμού μιας άλλης μεσίτριας, το 1999, επίσης στο Παρίσι. Οι δύο υποθέσεις παρουσίαζαν κάποιες ομοιότητες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται σε μερικές εβδομάδες.



