Γαλλία: Το επίσημο «χιουμοριστικό» account του ΥΠΕΞ στο X που τρολάρει τον Λευκό Οίκο

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο "French Response" μέσω του οποίου επιδίδεται σε "τρολάρισμα" — συχνά με χιουμοριστικό τρόπο — προς τον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L' Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.
