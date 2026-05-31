Γαλλία: Χάος από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League - Φωτιές, καταστροφές και 416 προσαγωγές

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο (30/5) κατά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
Διαβάστε ακόμα: Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ 4-3 στα πέναλτι: Η κούπα του Champions League ξανά στο Παρίσι
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, οπαδοί ανάβουν φωτοβολίδες στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ηλεκτρικά ποδήλατα καίγονται στους δρόμους και άτομα σπάνε τζαμαρίες καταστημάτων.
Την ίδια ώρα, καπνοί, φωτιές και δακρυγόνα συμπλήρωναν το σκηνικό χάους που είχε στηθεί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.
- Πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη στον πόλεμο των drones: Ο αγώνας δρόμου για νέα συστήματα αεράμυνας
- Τα 5 πιο φονικά όπλα στην ιστορία: Η παράνοια του πολέμου από τα ρόπαλα μέχρι τα πυρηνικά
- Καταρρέει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Οι επτά που αποχωρούν και αλλάζουν τις ισορροπίες
- «Καταστράφηκα οικονομικά»: Όταν διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί βρέθηκαν στο μηδέν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.