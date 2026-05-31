Γαλλία: Χάος από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League - Φωτιές, καταστροφές και 416 προσαγωγές

Εκττεταμένα επεισόδια στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο. Φωτιές, καταστροφές και 416 προσαγωγές στο Παρίσι.

Παρίσι επεισόδια
Εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League | AP Photo/Thomas Padilla
Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο (30/5) κατά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, οπαδοί ανάβουν φωτοβολίδες στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ηλεκτρικά ποδήλατα καίγονται στους δρόμους και άτομα σπάνε τζαμαρίες καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, καπνοί, φωτιές και δακρυγόνα συμπλήρωναν το σκηνικό χάους που είχε στηθεί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

 

