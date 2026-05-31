Γαλλία: Χάος από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League - Φωτιές, καταστροφές και 416 προσαγωγές

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο (30/5) κατά τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

🔥 Chaos w Paryżu. W kilku miejscach trwa regularna guerilla. Na Polach Elizejskich kolejne szturmy zadymiarzy i policji, na Trocadéro płoną samochody, pod Wieżą Eiffla wzięto szturmem wóz strażacki, na Porte Maillot bitwa o obwodnicę, gdzie przerwano ruch, w VIII dzielnicy… — Adam Gwiazda (@delestoile) May 30, 2026

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, οπαδοί ανάβουν φωτοβολίδες στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ηλεκτρικά ποδήλατα καίγονται στους δρόμους και άτομα σπάνε τζαμαρίες καταστημάτων.

Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city - bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. — World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026

Την ίδια ώρα, καπνοί, φωτιές και δακρυγόνα συμπλήρωναν το σκηνικό χάους που είχε στηθεί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

