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Γαλλία: Η Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027

Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 η Μαρίν Λεπέν. Ξεκαθάρισε ότι θα προσβάλει δικαστικά την απόφαση που εμποδίζει την προεκλογική της εκστρατεία.

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Newsroom
Η Μαρίν Λεπέν
Η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
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Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι παραμένει αποφασισμένη να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027, ξεκαθαρίζοντας πως θα προσβάλει δικαστικά την απόφαση που, όπως υποστηρίζει, εμποδίζει την προεκλογική της εκστρατεία.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού τόνισε ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει προεκλογική καμπάνια εφόσον υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα επιδιώξει μέσω της έφεσής της την αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2027, επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να είναι υποψήφια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί στη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας, παρουσιάζοντας ειδική ιστοσελίδα και καλώντας τους υποστηρικτές της να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην καμπάνια.

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