Γαλλία: Ο Λεκορνί ανάμεσα στις επιλογές Μακρόν για πρωθυπουργό - Τα ονόματα που κυριαρχούν

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας, δύο ονόματα κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωσης: ο παραιτηθείς Σεμπαστιέν Λεκορνί και ο 74χρονος Ζαν-Λουί Μπορλού, ο οποίος φαίνεται να επιστρατεύεται ξανά σε περίοδο πολιτικής κρίσης.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, εξαιρώντας τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία. Η ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, τρίτος πρωθυπουργός μέσα σε έναν χρόνο από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024, κατέχει ήδη τον τίτλο του πιο βραχύβιου πρωθυπουργού της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, με θητεία μόλις 27 ημερών. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν επιθυμεί την επαναφορά του, ωστόσο αρκετοί πολιτικοί κύκλοι θεωρούν πιθανή την εκ νέου επιλογή του από τον Μακρόν.

Αντίθετα, άλλοι υποστηρίζουν το σενάριο διορισμού του Ζαν-Λουί Μπορλού, βετεράνου πολιτικού, πρώην υπουργού και δημάρχου της Βαλανσιέν, που υπηρέτησε στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζί. Παρότι είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2014, φέρεται να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων, αν και δηλώνει πως δεν έχει έρθει σε επαφή με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι εκείνα του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, επίσης προερχόμενου από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και στην αποφυγή μιας νέας πρότασης μομφής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο προκάλεσε την τελευταία κυβερνητική κρίση, πρέπει να εγκριθεί άμεσα, ενώ η οικονομία της Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο δημόσιο χρέος και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ο νέος πρωθυπουργός, όποιος κι αν είναι, θα αναλάβει μια κυβέρνηση που, σύμφωνα με τον Λεκορνί, «δεν θα υπηρετεί πολιτικές φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027».

