Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα μ(27/11) την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας νέων που θα ξεκινήσει μέχρι τα μέσα του 2026, η οποία θα βοηθήσει τη Γαλλία να ανταποκριθεί στις «επιταχυνόμενες απειλές» στην παγκόσμια σκηνή.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μετατόπισης σε όλη την Ευρώπη, όπου τα έθνη που απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την ηρεμία των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ ανησυχούν για τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την επιθετική στάση της Ρωσίας.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να παραμείνει άπραγη», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στο Βαρς, στις γαλλικές Άλπεις.

Σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι το σχέδιο «εμπνεύστηκε από τις πρακτικές των Ευρωπαίων εταίρων μας... σε μια εποχή που όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας προελαύνουν σε απάντηση σε μια απειλή που μας βαραίνει όλους».

Μακρόν: Το εθελοντικό πρόγραμμα για 18χρονους και 19χρονους

Ο Μακρόν δήλωσε ότι το εθελοντικό πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε 18 και 19 ετών, οι οποίοι θα αμείβονται, και θα διαρκέσει 10 μήνες. Θα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,32 δισεκατομμύρια δολάρια), κάτι που χαρακτήρισε «σημαντική και απαραίτητη προσπάθεια».

Το πρόγραμμα προβλέπει την εμπλοκή 3.000 ατόμων το 2026, τα οποία θα υπηρετούν μόνο σε γαλλικό έδαφος, αυξάνοντας τον αριθμό σε 10.000 έως το 2030.

«Η φιλοδοξία μου για τη Γαλλία είναι να φτάσω τους 50.000 νέους έως το 2036, ανάλογα με τις εξελισσόμενες απειλές», δήλωσε ο Μακρόν.

Μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην πολιτική ζωή, να γίνουν έφεδροι ή να παραμείνουν στις ένοπλες δυνάμεις, είπε.

Η ανακοίνωση του Μακρόν φέρνει τη Γαλλία στο ίδιο επίπεδο με σχεδόν δώδεκα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Δανία, οι οποίες έχουν ξεκινήσει παρόμοια έργα.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από τον πρώην πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1996 ήταν σωστή, προσθέτοντας ότι η υποχρεωτική θητεία δεν είχε νόημα για τις τρέχουσες ανάγκες της Γαλλίας.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της υποχρεωτικής θητείας», είπε ο Μακρόν. «Αυτό το υβριδικό στρατιωτικό μοντέλο αντιστοιχεί στις απειλές και τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, φέρνοντας κοντά τους νέους που υπηρετούν σε στρατιωτική θητεία, τους εφέδρους και τον εν ενεργεία στρατό».



