Γαλλία: Πιθανή διάρρηξη συμφωνιών με το Ισραήλ, λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Μια πιθανή αναστολή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ θα μπορούσε να συζητηθεί, με αφορμή τα «δυσανάλογα» ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από εποίκους στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης, δήλωσε σήμερα η Γαλλία.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα όσων συνέβησαν χθες (Τετάρτη) στον Λίβανο και, δεδομένης της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, δεν δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, πέραν των εθνικών κυρώσεων», είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Το Ισραήλ έχει ασφαλώς το δικαίωμα να αμύνεται, όμως οι ενέργειές του δεν είναι μόνο απαράδεκτες αλλά και δυσανάλογες, και οδηγούν ντε φάκτο σε αδιέξοδο», πρόσθεσε.