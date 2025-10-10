Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω πολιτική αστάθεια, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τους αρχηγούς κομμάτων στο Ελιζέ. Η παραίτηση Λακορνού, λιγότερο από έναν μήνα μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, έχει οξύνει την κρίση, με τον Γάλλο πρόεδρο να ζητά «συλλογική ευθύνη» καθώς αναζητά νέο πρωθυπουργό.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι και οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι όμως το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν – το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης – ούτε η αριστερή La France Insoumise του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Η πρόσκληση εστάλη στις δύο τα ξημερώματα, ένδειξη της πίεσης που ασκείται στο προεδρικό επιτελείο.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντέλλα, δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» που το κόμμα του δεν προσκλήθηκε, υπογραμμίζοντας πως «το κόμμα μας δεν πωλείται».

Από την πλευρά του, ο Μελανσόν επέμεινε ότι μόνο η παραίτηση του Μακρόν και η προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα. Το Ελιζέ, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν προτίθεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Η κρίση κορυφώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο Λεκορνού παραιτήθηκε μόλις 14 ώρες μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησής του, χωρίς να προλάβει να παραστεί σε υπουργικό συμβούλιο ή να μιλήσει στο κοινοβούλιο.

Η αποχώρησή του ήρθε έπειτα από έντονη κριτική ότι απέκλεισε πολιτικές δυνάμεις που αντανακλούν τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης. Είχε προηγηθεί, τον Σεπτέμβριο, η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, μία ημέρα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Με τον Λεκορνού να αποτελεί τον τρίτο πρωθυπουργό που αποχωρεί μέσα σε έναν χρόνο, ο Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο βαθύ εσωτερικό αδιέξοδο από το 2017. Το κοινοβούλιο παραμένει κατακερματισμένο σε τρία μπλοκ – αριστερά, άκρα δεξιά και κέντρο – χωρίς καμία παράταξη να διαθέτει πλειοψηφία.

Ο Γάλλος πρόεδρος καλείται τώρα να επιλέξει τον έκτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, με την προθεσμία για τον σχηματισμό κυβέρνησης να λήγει το Σαββατοκύριακο.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να επιτύχει έναν εύθραυστο συμβιβασμό ώστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός των επόμενων εβδομάδων, σε ένα κοινοβούλιο που παραμένει βαθιά διχασμένο.