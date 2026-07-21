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Γάζα: Ακρωτηριασμένοι ποδοσφαιριστές αναπαριστούν τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στα συντρίμμια

Παλαιστίνιοι παίκτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου αναπαριστούν τον τελικό του Μουντιάλ σε κατεστραμμένο γήπεδο στη Γάζα.

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Ακρωτηριασμένο ποδοσφαιριστές από τη Γάζα αναπαριστούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA | facebook/Jordan Times
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Ακρωτηριασμένο ποδοσφαιριστές από τη Γάζα αναπαριστούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA σε ένα στάδιο που υπέστη ζημιές από τον πόλεμο δυτικά της πόλης της Γάζας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο Παλαιστίνιοι παίκτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, παίζουν στο γήπεδο φορώντας τις φανέλες της Αργεντινής και της Ισπανίας πριν τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα που εκπροσωπεί την Ισπανία κέρδισε τον αγώνα με 3-1.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με το μήνυμα «Goal for Gaza», με τους διοργανωτές να αξιοποιούν το ποδόσφαιρο για να αναδείξουν τις εμπειρίες των ακρωτηριασμένων αθλητών και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να παίζουν το άθλημα που αγαπούν.`

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