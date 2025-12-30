Γάζα: Ανησυχία για νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης

Σοβαρή ανησυχία για νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας εκδήλωσαν σήμερα, (30/12) η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και άλλες χώρες σε κοινή ανακοίνωσή τους, στην οποία καλούν το Ισραήλ να αναλάβει επείγουσα δράση.

Η ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να επιτρέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να εργαστούν στο Ισραήλ με σταθερότητα και προβλεψιμότητα και να διασφαλίσει ότι ο ΟΗΕ θα μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες για τη νέα επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα που παραμένει καταστροφική», τονίζεται στην ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Βρετανίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να άρει τους «παράλογους περιορισμούς» σε ορισμένες εισαγωγές, μεταξύ των οποίων ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό καταφυγίου, όπως και να ανοίξει τα συνοριακά περάσματα για να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο έπειτα από δύο χρόνια ισραηλινών σφοδρών βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα που έλαβαν χώρα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη, ανακοίνωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα μετά τη βελτίωση της πρόσβασης στις παραδόσεις τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την εκεχειρία.

Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι πρέπει να εισαχθεί πολύ περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο των απαραίτητων ειδών.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι εισέρχεται στον θύλακα περισσότερη ποσότητα τροφίμων από αυτή που θεωρείται αρκετή, και ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στη διανομή τους εντός της Γάζας.