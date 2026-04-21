Γάζα: Αρουραίοι, ψύλλοι και παράσιτα εξαπλώνονται στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων

Αρουραίοι, ψύλλοι και άλλα παράσιτα εξαπλώνονται στους καταυλισμούς όπου διαμένουν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν εκεί, χωρίς επαρκές νερό ή εγκαταστάσεις υγιεινής, εντείνοντας τη δυστυχία ενός πληθυσμού που ήδη υποφέρει από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το AFP.

Οι Παλαιστίνιοι που είναι αναγκασμένοι να ζουν σε αυτοσχέδια καταλύματα κάνουν λόγο για εισβολή παρασίτων τα οποία, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, αποτελούν μια εντεινόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται.

«Έχω υποφέρει πολύ από νυφίτσες και ποντίκια. Έχουν δαγκώσει τα παιδιά μου. Ένας από τους γιους μου δαγκώθηκε ακόμη και στη μύτη», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ρακάμπ που ζει σε μια σκηνή κοντά στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύκτα διότι πρέπει συνεχώς να προσέχω τα παιδιά», εξήγησε ο 32χρονος μιλώντας στο AFP.

Στους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί δίπλα στη θάλασσα τα τρωκτικά μπορούν εύκολα να σκάψουν την άμμο, να περάσουν κάτω από τις σκηνές και να μπουν σε κουζίνες και αποθηκευτικούς χώρους τροφίμων που είναι κατασκευασμένοι με όσα υλικά ήταν διαθέσιμα.

Ψώρα

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί λόγω των αεροπορικών πληγμάτων του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Χαμάς και των εντολών εκκένωσης που έχει εκδώσει κατά καιρούς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,7 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι –σε σύνολο λίγο περισσότερο από δύο εκατομμύρια – εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή σε περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου του 2025.

Σε αυτούς τους καταυλισμούς οι άνθρωποι μαστίζονται «από παράσιτα και ζωύφια», επεσήμανε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αφού πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις τον Μάρτιο.

Στο νοσοκομείο αλ Άκσα, στο κέντρο της Γάζας, ο Χάνι αλ Φλάιτ, επικεφαλής του παιδιατρικού τμήματος, εξήγησε ότι η ομάδα του βλέπει καθημερινά περιστατικά δερματικών λοιμώξεων, περιλαμβανομένης της ψώρας.

Οι λοιμώξεις αυτές είναι ακόμη πιο σοβαρές καθώς «τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους ζουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής και πρόσβαση σε πόσιμο νερό», τόνισε στο AFP. «Σε αυτά προστίθεται η έλλειψη κατάλληλων θεραπειών».

Λύματα

«Ζούμε σε σκηνές και σχολεία πλημμυρισμένα από λύματα», κατήγγειλε στο AFP η Σαμπρίν Αμπού Ταϊμπέχ, ο γιος της οποίας υποφέρει από μια λοίμωξη που μοιάζει ανεμοβλογιά. «Τον πήγα στους γιατρούς και το νοσοκομείο, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Όπως βλέπετε, τα εξανθήματα επιμένουν», πρόσθεσε δείχνοντας τις κόκκινες κηλίδες που καλύπτουν το στέρνο του αγοριού.

Η Γκάλια Αμπού Σέλμι διηγήθηκε ότι δίνει καθημερινά μάχη με τα ποντίκια. Και οι ψύλλοι «προκαλούν δερματικές αλλεργίες, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες», εξήγησε η 53χρονη γυναίκα.

Η οικογένειά της, πρόσθεσε η ίδια, εκτοπίστηκε 20 φορές από τον Οκτώβριο του 2023 και ακόμη δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σπίτι της, στην πόλη Αμπασάν αλ Καμπίρα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει όλες τις εισόδους στη Γάζα πραγματοποιώντας αυστηρές επιθεωρήσεις στην ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στον θύλακα, ενώ συχνά αρνείται την είσοδό της, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσει και τον ΟΗΕ.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ελλείψεις σε πολλά βασικά προϊόντα, από φάρμακα ως καύσιμα, ρούχα και τρόφιμα. Εξάλλου σχεδόν καθημερινές είναι οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και, όπως καταγγέλλει, μαχητών της Χαμάς, αλλά και οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 777 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο πέντε στρατιωτών στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.