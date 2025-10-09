Γάζα: Η Χαμάς καλεί Τραμπ και Άραβες να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τη συμφωνία

Οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αίγυπτο επιβεβαίωσαν σήμερα στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι κλείστηκε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους, εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος πιστεύεται πως διατηρεί δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση, μονομιάς από τη Χαμάς, 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή.