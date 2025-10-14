Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλους τέσσερις νεκρούς ομήρους

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

Νωρίτερα, η Χαμάς παρέδωσε τις πρώτες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Ρόιτερς οι τοπικές αρχές υγείας.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά εκατοντάδες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των οποίων μαχητές που έλαβαν μέρος στην επίθεση και στις μάχες μετά.