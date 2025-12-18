Γάζα: Ισχυρές βροχοπτώσεις εντείνουν τις εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, καταγγέλλει ο ΟΗΕ

Έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες ημέρες, επιδείνωσαν τις ήδη άθλιες συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων εκτοπισμένων Παλαιστίνιων που ακόμα και μετά τον τερματισμό του πολέμου βιώνουν την εξαθλίωση, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη UNICEF, σχεδόν 55.000 οικογένειες έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς σκηνές και πρόχειρα καταλύματα στα οποία διέμεναν υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Παράλληλα, περισσότερα από 40 καταφύγια έκτακτης ανάγκης πλημμύρισαν, γεγονός που ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να φύγουν ξανά.

Ο εκπρόσωπος της UNICEF στα Παλαιστινιακά Εδάφη, Τζόναθαν Κρικς, περιέγραψε τις συνθήκες ως «εφιαλτικές», επισημαίνοντας ότι το νερό σε ορισμένα σημεία έφτασε τα 10 έως 15 εκατοστά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι απειλούν τη σταθερότητα των σκηνών.

Οι ειδικοί ανησυχούν και κατάσταση της υγείας των παιδιών της Γάζας, καθώς ζουν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα, φορώντας συχνά βρεγμένα ρούχα, χωρίς επαρκή μέσα θέρμανσης. Με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 7–8 βαθμούς Κελσίου, ο κίνδυνος υποθερμίας και ασθενειών είναι αυξημένος.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ένα βρέφος δύο εβδομάδων έχασε τη ζωή του από υποθερμία, ενώ τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν κτίρια που είχαν ήδη υποστεί ζημιές από τον πόλεμο. Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 17, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ερυθρός Σταυρός: «Η κατάσταση παραμένει βαθιά ανησυχητική»

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και δύο μήνες περίπου, που σήμανε και την είσοδο μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες.

Η UNICEF έχει διανείμει 250.000 χειμερινά κιτ ρουχισμού, 600.000 κουβέρτες και 7.000 σκηνές, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι αρκετά.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική» την κατάρρευση κατεστραμμένων κτιρίων λόγω των καιρικών συνθηκών, τονίζοντας ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατιωτικός οργανισμός COGAT δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς για περιορισμένη παροχή βοήθειας, αναφέροντας ότι 600–800 φορτηγά με ανθρωπιστικά εφόδια εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ, ωστόσο, επισημαίνει ότι οι ποσότητες που έχουν φτάσει όσον αφορά σκηνές, μουσαμάδες και είδη κλινοστρωμνής, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού.