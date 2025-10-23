Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Τετάρτη, (22/10) πως τα σχέδια του Ισραήλ για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης απειλούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με εκείνον οι ψηφοφορίες στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, για νομοσχέδια τα οποία έχουν σκοπό να επεκταθεί περαιτέρω η κυριαρχία του Ισραήλ σε μεγαλύτερους τομείς της Δυτικής Όχθης μπορεί να χαλάσουν την ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή», είπε συγκεκριμένα ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για το Ισραήλ.

Η Κνέσετ προώθησε χθες δυο νομοσχέδια με σκοπό την επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας σε μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εν μέσω της επίσκεψης του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, που το υποστήριξε στον πόλεμο με τη Χαμάς, λέει πως αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ, σχέδιο που υποστηρίζεται σθεναρά από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Τα μέλη του ισραηλινού κοινοβουλίου ενέκριναν τα δυο νομοσχέδια προκαταρτικά, σε ψηφοφορία που επιτρέπει πλέον την εξέτασή τους και την έγκρισή τους καταρχήν.

Τον Αύγουστο, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο-κλειδί για την ανέγερση ακόμη 3.400 ακινήτων για εποίκους στη Δυτική Όχθη, που καταγγέλθηκε από τον ΟΗΕ και ξένους ηγέτες.

«Είναι δημοκρατία, θα ψηφίσουν», σχολίασε ο κ. Ρούμπιο. «Αλλά αυτή τη στιγμή, πρόκειται για κάτι που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη νέα αναζωπύρωση των βίαιων επιθέσεων εξτρεμιστών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως «ανησυχούμε για καθετί που απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον καρπό των προσπαθειών μας».

Ο κ. Ρούμπιο πάει στο Ισραήλ αμέσως μετά τον αντιπρόεδρο Βανς, που φάνηκε γενικά αισιόδοξος για τη διατήρηση σε ισχύ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συμφωνία αυτή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου και βασίζεται σε σχέδιο του κ. Τραμπ, απειλήθηκε την Κυριακή (19/10), έπειτα από πολύνεκρα επεισόδια και ανταλλαγές κατηγοριών των δυο πλευρών για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Κάθε μέρα θα υπάρχουν απειλές» για τη συμφωνία, «όμως νομίζω ότι στην πραγματικότητα προχωράμε με βάση το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της και το γεγονός πως ξεπεράσαμε αυτό το σαββατοκύριακο είναι καλό σημάδι», είπε ο κ. Βανς.