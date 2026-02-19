Μενού

Γάζα: Οι χώρες που δεσμεύτηκαν να στείλουν στρατό για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας για τη Γάζα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

Λωρίδα της Γάζας | Shutterstock
Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει οριστεί διοικητής της, κατά τη συνεδρίαση του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πρώτες πέντε χώρες που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία - η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο Τζέφερς.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η αποστολή της ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη μελών της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα εκπαιδεύσουν την τοπική αστυνομία και θα επεκταθούν σταδιακά ανά τομέα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, συμπλήρωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος.

