Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από Ισραηλινές Δυνάμεις - Αναλυτές αμφισβητούν την εκεχειρία Τραμπ

Παρόλο που εχθές (14/10) τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη συνοικία Σουτζάγια στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη θανάτωσή τους, ισχυριζόμενος ότι πλησίαζαν τους στρατιώτες του όταν δέχθηκαν πυρά.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, αναλυτές αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Προέδρου Τραμπ ότι έφερε μια στιγμή ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Το αμφιβάλλω πολύ», δήλωσε στο Al Jazeera ο Σουλτάν Μπαρακάτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα. «Η προσοχή δεν έχει στραφεί ποτέ πραγματικά σε μια ευρεία ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή, αλλά στην κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Θα ήθελε όλοι να του είναι απίστευτα ευγνώμονες επειδή σταμάτησε τη σφαγή — κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει εξαρχής.»

Διαβάστε επίσης: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει 3 μεγάλα ερωτήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της

Επιπλέον, ο Μπαρακάτ τόνισε ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία προοπτική υλοποίησης της λύσης των δύο κρατών.

«Όταν ήρθε στην περιοχή, μιλούσε για αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο… που περιστρεφόταν γύρω από ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Τώρα, φαίνεται να περιορίζει τις προσδοκίες του στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Αυτή είναι μια πολύ πιο στενή ατζέντα – και πολύ λιγότερη απ’ ό,τι ήλπιζαν οι ηγέτες της περιοχής.»