Γάζα: Προχωρά ο σχεδιασμός του Ισραήλ για πλήρη εισβολή - Στο πεδίο 60.000 έφεδροι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την πλήρη κατοχή στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο στο AFP, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Επίσης ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Γάζα: Σφίγγει ο κλοιός του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε επίσης αυτό που αποκαλεί «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας, ουσιαστικά τον βίαιο εκτοπισμό του γηγενή πληθυσμού.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους της αντιστασιακής οργάνωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.