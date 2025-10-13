Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα θα ξεκινήσει στις 08:00 στον διάδρομο Νετσαρίμ και θα συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία προβλέπεται να συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Πρόκειται για μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ζωντανή εικόνα από την απελευθέρωση των ομήρων

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν εικόνα από την απελευθέρωση τόσο από την πλευρά της Γάζας όσο και του Ισραήλ.

Η «κίτρινη νύχτα» στο Τελ Αβίβ

Στην Πλατεία των Ομήρων, τραγούδια ελπίδας αντηχούν για πρώτη φορά μετά από 737 ημέρες. Το κίτρινο χρώμα, σύμβολο του Φόρουμ των Ομήρων, κυριαρχεί στην τελευταία νύχτα αναμονής.

Στη στρατιωτική βάση Ρέιμ, όπου θα μεταφερθούν πρώτα οι όμηροι, επικρατεί έντονη κινητικότητα με δεκάδες ελικόπτερα να απογειώνονται και να προσγειώνονται. Στο ιατρικό κέντρο Ραμπίν έχουν ήδη ετοιμαστεί δωμάτια και δώρα υποδοχής.

Νετανιάχου: «Η μάχη δεν έχει τελειώσει»

Σε διάγγελμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για «τεράστιες νίκες» που εντυπωσίασαν τον κόσμο, αλλά προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας παραμένουν.

Η επιστροφή των ομήρων, είπε, είναι «ιστορικό γεγονός» που συνδυάζει χαρά και λύπη, καθώς συνοδεύεται από την απελευθέρωση Παλαιστίνιων καταδικασμένων για επιθέσεις.

Η Γάζα σε ερείπια και φόβος για νέες συγκρούσεις

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, όπου οκτώ στα δέκα κτίρια έχουν καταστραφεί. Παρά τις δηλώσεις της Χαμάς ότι δεν θα συμμετάσχει στη μεταπολεμική διακυβέρνηση, ένοπλοι της οργάνωσης συνεχίζουν να περιπολούν στους δρόμους.

Περίπου 7.000 μέλη της Χαμάς έχουν κινητοποιηθεί για τον έλεγχο περιοχών που εγκατέλειψε ο ισραηλινός στρατός, ενώ διορίστηκαν και νέοι τοπικοί κυβερνήτες. Ωστόσο, το κενό εξουσίας εντείνει τον φόβο για ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις.

Ήδη, δύο στελέχη της Χαμάς εκτελέστηκαν από τη φατρία Ντουγκμούς, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο γενικευμένης βίας.