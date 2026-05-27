Γάζα: Στόχος ισραηλινού βομβαρδισμού ο νέος ηγέτης της Χαμάς

Λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός έπληξε απόψε κτίριο στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Keshet 12 ότι πιθανολογείται πως ο Μοχάμεντ Όντα είναι νεκρός.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

مدينة غزة هذه اللحظات.. الاحتلال استهدف عمارة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة.



هذا الشارع يشهد ليلة العيد، ومنذ عدة ليالي ازدحاما كبيرا بالناس، كونها منطقة تجارية.. حتى اللحظة نقل شهداء ومصابين pic.twitter.com/wo9DLENSfA — Mohammed Haniya (@mohammedhaniya) May 26, 2026

Ο Όντα είχε διαδεχθεί στην ηγεσία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ τον Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου.

At the direction of Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz, the IDF has just struck at Mohammed Odeh in Gaza, the new leader of the military wing of the Hamas terrorist organization and one of the architects of the October 7 massacre.



Odeh served as… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 26, 2026

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.

One woman was killed and others injured this evening after an Israeli strike targeted a residential building in the Al-Rimal neighborhood west of Gaza City. pic.twitter.com/Gx7W2Ndpho — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2026