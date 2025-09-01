Γάζα: Στρατιωτικό έγγραφο του Ισραήλ «καίει» την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών»

Σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» στη Γάζα εκφράζει διαβαθμισμένο έγγραφο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το οποίο κυκλοφόρησε εσωτερικά και φέρνει στη δημοσιότητα ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.

Η εν λόγω στρατιωτική επιχείρηση, που ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα, χαρακτηρίζεται αποτυχημένη, καθώς –σύμφωνα με το έγγραφο– δεν επετεύχθη κανένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους: η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Το διαβαθμισμένο κείμενο επισημαίνει ότι το Ισραήλ υπέπεσε σε σοβαρά επιχειρησιακά και στρατηγικά σφάλματα, διεξάγοντας μια εκστρατεία «αντίθετη με τη δική του πολεμική δογματική». Σύμφωνα με την ανάλυση:

Η Χαμάς διέθετε τις συνθήκες για να επιβιώσει και να προσαρμοστεί , αξιοποιώντας τα λάθη του IDF.

Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διανεμήθηκε με πλημμελή σχεδιασμό , επιτρέποντας στη Χαμάς να οικοδομήσει αφήγημα περί πείνας και ανθρωπιστικής κρίσης, ενισχύοντας τη διεθνή επικοινωνιακή της στρατηγική.

Οι τακτικές ανταρτοπολέμου της Χαμάς δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, ενώ στρατεύματα του IDF αναδιατάχθηκαν σε περιοχές που είχαν ήδη εκκαθαρίσει, γεγονός που δημιούργησε περαιτέρω στρατιωτικά μειονεκτήματα.

Το έγγραφο κάνει λόγο και για εξάντληση των ισραηλινών δυνάμεων, απώλεια της διεθνούς υποστήριξης, καθώς και για ακούσια παροχή πόρων στη Χαμάς.

Περιορισμένα «επιτεύγματα» καταγράφει o IDF

Παρά την κριτική, το εσωτερικό έγγραφο καταγράφει και ορισμένα θετικά αποτελέσματα της επιχείρησης:

Καταστροφή της υποδομής της Χαμάς στη λεγόμενη «ουδέτερη ζώνη» κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ.

στη λεγόμενη «ουδέτερη ζώνη» κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ. Βαριά πλήγματα σε εγκαταστάσεις και στελέχη της οργάνωσης.

σε εγκαταστάσεις και στελέχη της οργάνωσης. Ανάκτηση σορών ομήρων και στοχευμένες επιθέσεις κατά της ηγεσίας της Χαμάς, με σημαντικότερη τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα.

Η απάντηση του Ισραηλινού στρατού

Σε επίσημη δήλωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν: «Τα περιεχόμενα αυτά διανεμήθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Ο IDF πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί για την επιχείρηση Gideon’s Chariots και σημείωσε σημαντικά επιτεύγματα.»