Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο από την προσπάθεια αναχαίτισης ελληνικού πλοίου

Ο διεθνής στολίσκος που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον της νηοπομπής Global Sumud Flotilla.

«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι κανονιών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα ελληνικά πλοία που συμμετέχουν στο Στόλο για τη Γάζα αν και έχουν δεχθεί παρενοχλήσεις από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συνεχίζουν την πορεία τους προς τον μαρτυρικό παλαιστινιακό θύλακα.

Πριν από λίγη ώρα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τάκης Πολίτης, που βρίσκεται σε ένα από τα ελληνικά πλοία ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook ένα συγκλονιστικό βίντεο όπου φαίνεται μια φρεγάτα του ΠΝ του Ισραήλ να έχει πλησιάσει το πλοίο και από τα μεγάφωνα να φωνάζουν σε όσους επιβαίνουν στο πλοιάριο να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να παραδοθούν.

Παρά το σκοτάδι και τον φόβο, από την πλευρά του ελληνικού πληρώματος ακούγεται η ατάκα «προχώρα Κυριάκο» (σσ: απευθύνεται στον καπετάνιο του πλοίου) και το σκάφος να συνεχίζει απτόητο το ταξίδι του προς τη Γάζα.