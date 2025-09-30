Γάζα: Θετική η πρώτη αντίδραση του Τόνι Μπλερ στο σχέδιο του Τραμπ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε μια επιτροπή που θα εποπτεύει τη μετάβαση στη Γάζα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε το «τολμηρό και ευφυές» σχέδιο που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αυτό το σχέδιο «μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό δύο χρόνων πολέμου», δήλωσε ο Τόνι Μπλερ σε ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την «ηγεσία του και την αποφασιστικότητά του».
Η «Επιτροπή της Ειρήνης», υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει μια «απολίτικη και τεχνοκρατική»" παλαιστινιακή επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος που παρουσίασε νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος.
