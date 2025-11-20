Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους χθες Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται ξανά για παραβίαση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολυαίμακτες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή υπό πίεση των ΗΠΑ, έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν επίσης χθες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, αφού απαίτησαν από κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από περιοχές που έγιναν στόχος. Κατηγορούν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται κατά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε ισχύ για σχεδόν έναν χρόνο στα σύνορα των δυο κρατών.

«Οι βομβαρδισμοί κι οι θάνατοι ξανάρχισαν. Δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ούτε στιγμή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχραφ Αμπού Σουλτάν, 50 ετών, που μόλις επέστρεψε στην πόλη της Γάζας για να ξαναφτιάξει το σπίτι του, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο που ήταν εκτοπισμένος στο νότιο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα.

«Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για τη ζωή στη Γάζα», υπερθεμάτισε η Νιβίν Άχμεντ, εκτοπισμένη σε σκηνή στη Χαν Γιούνις, στον νότο, με φόντο κρότους εκρήξεων, καπνούς, κόσμο που έτρεχε, σειρήνες ασθενοφόρων που ούρλιαζαν.

«Δεν αντέχουμε άλλο, θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος ή να ανοίξουν τα περάσματα» για να φύγει ο κόσμος, είπε η Νόχα Φάτι, άλλη εκτοπισμένη στον νότο.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας και άλλοι δεκατρείς στην περιοχή της Χαν Γιούνις. Δυο νοσοκομεία με τα οποία επικοινώνησε το AFP επιβεβαίωσαν τον απολογισμό αυτό.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας» σε ανταπόδοση για πυρά «προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες (του) στη Χαν Γιούνις».

Τα πυρά αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα κανέναν τραυματισμό αλλά αποτέλεσαν «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε.

Απορρίπτοντας την «αξιοθρήνητη προσπάθεια να δικαιολογηθούν (...) οι ασταμάτητες παραβιάσεις» της συμφωνίας από την ισραηλινή πλευρά, η Χαμάς κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και κάλεσε τις ΗΠΑ να «ασκήσουν άμεση και σοβαρή πίεση» για να αναγκαστεί το Ισραήλ «να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός».

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Η εύθραυστη ανακωχή έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τη 10η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ πάνω από τριακόσιοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός από την άλλη λέει πως δεν διεξάγει επιχειρήσεις παρά μόνο σε ανταπόδοση για παραβιάσεις από την άλλη πλευρά.

Οι πιο φονικές ισραηλινές επιδρομές καταγράφτηκαν την 29η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και δεδομένα που έδωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πέντε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, που κατά κανόνα δεν δίνει στοιχεία για θανόντες μαχητές, στους χθεσινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκε ιδίως ζευγάρι και τα τρία παιδιά του στην πόλη της Γάζας και δυο παιδιά στη Χαν Γιούνις.

Δεύτερη φάση;

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επέτρεψε στην πρώτη της φάση τον επαναπατρισμό των είκοσι τελευταίων ζωντανών ομήρων που απέμεναν, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και 25 λειψάνων θανόντων ομήρων από τους 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει η Χαμάς.

Το Ισραήλ απαιτεί να επιστραφούν οι τελευταίοι τρεις αποβιώσαντες όμηροι και κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πως κωλυσιεργεί εσκεμμένα, ενώ από την άλλη η Χαμάς τονίζει ότι είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους στον θύλακα που πνίγεται σε τόνους συντριμμιών.

Η έναρξη της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. Προβλέπει ιδίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων, τον σχηματισμό μεταβατικού σχήματος που θα κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα απόφαση με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο Τραμπ, όμως η Χαμάς, a priori αποκλεισμένη από οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, κι αρνούμενη να αφοπλιστεί υπό όρους που θέτει το Ισραήλ, κατήγγειλε πως το κείμενο «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα» του παλαιστινιακού λαού.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.500 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Κατά τα δεδομένα του υπουργείου, πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.