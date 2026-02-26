Γενέθλια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Τα «χρόνια πολλά» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Γενέθλια έχει σήμερα (26/2) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να έβαλε ευχές από αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ άλλων και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας που μεταφέρει ο ΣΚΑΙ , ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, το Βόσνιο μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ντένις Μπετσίροβιτς και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ηγέτες συνεχάρησαν τον Τούρκο πρόεδρο για τα γενέθλιά του κσι εκείνος τους ευχαρίστησε με τη σειρά του.
