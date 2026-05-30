Γεωργία: Αποκαλύφθηκε ο «θησαυρός» του Στάλιν - Σε δημοπρασία η συλλογή του με τα 40.000 κρασιά

Κόκκινο το σήμα του Στάλιν, κόκκινα και τα κρασιά του... Άνοιξε για το κοινό στη, στη Γεωργία, το κελάρι του πρώην σοβιετικού ηγέτη.

Συγκεκριμένα, η γεωργιανή κυβέρνηση, η οποία κατέχει περίπου 40.000 γαλλικά και γεωργιανά σπάνια κρασιά, αποσφράγισε το θησαυροφυλάκιο κρασιών για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.

A 40,000-bottle wine collection that belonged to Josef Stalin, including French and Georgian rarities dating back to the early 19th century, was opened in Georgia's capital Tbilisi this week https://t.co/pA1go62did pic.twitter.com/rFsYPVBAAH — Reuters (@Reuters) May 30, 2026

Σχεδιάζει να θέσει σε πλειστηριασμό τη συλλογή, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα, και να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να ανοίξει μια σχολή οινικής εκπαίδευσης στη Γεωργία.

Ο Ηρακλί Γκιλαούρι, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines, ο οποίος συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας της Γεωργίας στο έργο, δήλωσε ότι η δημοπρασία θα βοηθήσει να «βάλουμε τη Γεωργία στον χάρτη των συλλεκτών».

Η χώρα του Νότιου Καυκάσου αυτοαποκαλείται ως η γενέτειρα του κρασιού, με αρχαιολογικά ευρήματα που καταδεικνύουν μια συνεχή παράδοση οινοποίησης που εκτείνεται 8.000 χρόνια πίσω.

Ο Στάλιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και ηγήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης από το 1924 μέχρι τον θάνατό του το 1953, ήταν ένας ενθουσιώδης λάτρης του κρασιού και συλλέκτης.

Ο θησαυρός του περιλαμβάνει κρασί από τα πιο διάσημα κτήματα του Μπορντό, τα οποία κάποτε ανήκαν στον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Γ΄ και τον γιο του Νικόλαο Β΄. Οι Σοβιετικοί κατέσχεσαν την αυτοκρατορική συλλογή Ρομανόφ μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και ο Στάλιν έγινε ο φύλακάς της, προσθέτοντας σιγά σιγά τις αγαπημένες του γεωργιανές ποικιλίες.