Η Εύα Μπράουν, ο Χίτλερ, οι φήμες για εγκυμοσύνη και ο γάμος 36 ώρες πριν αυτοκτονήσουν

Το ημερολόγιο έδειχνε μία ημέρα σαν σήμερα, 29 Απριλίου 1945, όταν στο υπόγειο καταφύγιο της Καγκελαρίας στο Βερολίνο ενώ η πόλη σειόταν από τους σοβιετικούς βομβαρδισμούς και το Γ' Ράιχ κατέρρεε με εκκωφαντικό τρόπο, ο Αδόλφος Χίτλερ αποφάσισε να προβεί σε μία πράξη (τουλάχιστον) σουρεαλιστική δεδομένων των συνθηκών: Παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του Εύα Μπράουν!

Η... σεμνή τελετή έλαβε χώρα μέσα στο διαβόητο Führerbunker, λίγα μέτρα κάτω από τα ερείπια της ναζιστικής εξουσίας. Έξω, ο Κόκκινος Στρατός, δεν πετούσε... ρύζι στους νεόνυμφους αλλά βόμβες και οβίδες, έχοντας μετατρέψει τους δρόμους σε φλεγόμενα χαρακώματα και φέρνοντας το τέλος για τον Χίτλερ ολοένα και πιο κοντά.

Εκείνη την ώρα, ο ημιπαράφρων «φύρερ» που αιματοκύλισε τον πλανήτη οδηγώντας τον στον πιο αιματηρό πόλεμο της ιστορίας, θέλησε να παντρευτεί την αγαπημένη του. Λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του, απαλλάσσοντας τον πλανήτη από την παρουσία του και κάνοντας ακόμα και τους Γερμανούς να αναστενάξουν με ανακούφιση.

Η γυναίκα που έζησε στη σκιά του Χίτλερ

Η Εύα Μπράουν γνώρισε τον Χίλτλερ μόλις στα 17 της χρόνια, το 1929, όταν προσελήφθη στο στούντιο του επίσημη φωτογράφου του Ναζιστικού κόμματος, Χάινριχ Χόφμαν.

Ο Χίτλερ φαίνεται ότι ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τη νεαρή κοπέλα. Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία αλλά εκείνη την εποχή ο Χίτλερ είχε δεσμό με την Γκέλι Ράουμπαλ, κόρη της ετεροθαλούς αδελφής του Άνγκελα Ράουμπαλ.

Όταν η Γκέλι Ράουμπαλ πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, η Εύα Μπράουν θεώρησε πως είχε έρθει η σειρά της, ωστόσο, ο Χίτλερ έκανε δεσμό με την ηθοποιό Ρενάτε Μίλερ. Η Εύα Μπράουν απογοητευμένη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Η περιπέτεια αυτή «ταρακούνησε» τον αρχηγό του ναζιστικού καθεστώτος που αποφάσισε να μείνει μαζί της. Η σχέση του «επισημοποιήθηκε» όταν μυστηριωδώς η Ρενάτε Μίλερ αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το μπαλκόνι του δωματίου που έμενε σε ξενοδοχείο του Βερολίνου!

Το «επισημοποιήθηκε» μπήκε σε εισαγωγικά γιατί στην πραγματικότητα οι Γερμανοί έμαθαν για το ρομάντζο του φύρερ τους αφού ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει!

Δημόσια ο Χίτλερ έλεγε ότι δεν θέλει να παντρευτεί γιατί «οικογένειά του είναι ο Γερμανικός λαός»! Ανεπίσημα έλεγε πως δεν θέλει να παντρευτεί γιατί φοβόταν πως τα παιδιά του δεν θα είχαν τη δική του... ευφυΐα!

Όσα χρόνια διαρκούσε ο πόλεμος, η Εύα Μπράουν ζούσε μακριά από τον αγαπημένο της. Πρώτα στο Μόναχο και στη συνέχεια στο εξοχικό του Χίτλερ στις Βαυαρικές Άλπεις. Ο φύρερ του Γ΄Ράιχ έμενε στο Βερολίνο και αυτό έκανε την Εύα Μπράουν δυστυχισμένη. Τόσο δυστυχισμένη που έκανε και δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας, χωρίς πάλι να τα καταφέρει.

Ο Αδόλφος Χίτλερ την φώναξε κοντά του μόνο όταν πλέον είχε γίνει ξεκάθαρο πως η ναζιστική Γερμανία χάνει τον πόλεμο. Η Εύα Μπράουν εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Führerbunker μόλις στις αρχές Απριλίου.

Στις 29 Απριλίου ο Χίτλερ αποφάσισε να την παντρευτεί. Ο γάμος τους έγινε ξημερώματα και ήταν πολιτικός με μάρτυρες τους Γιόζεφ Γκέμπελς και Μάρτιν Μπόρμαν. Η νύφη φόρεσε για νυφικό ένα μαύρο φόρεμα. Η τελετή ήταν λιτή και σύντομη. Έτσι κι αλλιώς αφενός η κίνηση ήταν ακατανόητη και αφετέρου οι φήμες πως η Εύα Μπράουν ήταν έγκυος έδιναν και έπαιρναν.

Μία από τις θεωρίες συνωμοσίας που είχε αναπτυχθεί ανέφερε πως ο ίδιος ο Χίτλερ είχε πει στον Μπόρμαν πως ο γάμος πρέπει να γίνει για το παιδί! Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και η Χάνα Ράιτς, η αγαπημένη πιλότος του Χίλτερ, διέδιδε - χωρίς φυσικά να δίνει λεπτομέρειες - πως το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα παιδάκι.

Κάνεις δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει κάτι τέτοιο. Από πουθενά δεν προκύπτει έστω και η παραμικρή σοβαρή υποψία πως όντως μπορεί και να υπήρχε ένα παιδί. Είναι σχεδόν δεδομένο πως τέτοιου είδους σενάρια υπήρχαν μόνο στα μυαλά πιστών ναζί που φαντασιώνονταν πως ο αρχηγός τους είχε αφήσει πίσω του έναν διάδοχο.

Σύμφωνα με τις φήμες, τα χαρτιά του γάμου η Εύα τα υπέγραψε αρχικά ως Εύα Μπράουν αλλά μετά έσβησε το Μπράουν και έγραψε Εύα Χίτλερ. Ακολούθησε μία μίνι δεξίωση όπου ήταν καλεσμένοι οι τελευταίοι πιστοί στον Χίτλερ.

Σε αντίθεση, όμως, με τα υπόλοιπα νεόνυμφα ζευγάρια, ο Χίτλερ και η Μπράουν δεν σχεδίασαν το ταξιδι του μέλιτος. Σχεδίασαν το τέλος τους γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι δεν έπρεπε να πέσουν στα χέρια των Σοβιετικών που ήδη βρίσκονταν μία ανάσα από το Führerbunker.

Οι τελευταίες δραματικές ώρες

Στα απομνημονεύματα του ο αντιστράτηγος Χανς Μπαουρ, πιλότος, προσωπικός φίλος και κουμπάρος του Χίτλερ έγραψε για την τελευταία τους συνομιλία.

«Ο Χίτλερ ήρθε σε μένα και πήρε και τα δύο μου χέρια στα δικά του», θυμάται ο Μπάουρ, ο οποίος πέθανε το 1993 σε ηλικία 96 ετών. «Μπαουρ, θέλω να σου πω αντίο. Ήρθε η ώρα. Οι στρατηγοί μου με πρόδωσαν. Οι στρατιώτες μου δε θέλουν να συνεχίσω και εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω», αναφέρει ο πιλότος και προσθέτει: «Προσπάθησα να τον πείσω ότι υπήρχαν ακόμα διαθέσιμα αεροπλάνα και ότι θα μπορούσα να τον φυγαδεύσω σε Ιαπωνία ή Αργεντινή, ή σε κάποιον από τους Σεΐχηδες, που ήταν όλοι πολύ φιλικά προσκείμενοι χάρη στη συμπεριφορά του απέναντι στους Εβραίους». Ο Χίτλερ, ωστόσο, είχε πάρει την τελική του απόφαση.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει με την πτώση του Βερολίνου. Και εγώ στέκω ή πέφτω με το Βερολίνο», απάντησε τότε ο Χίτλερ.«Ένας άντρας πρέπει να έχει αρκετό κουράγιο για να αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Γι’ αυτό το τελειώνω τώρα. Ξέρω ότι αύριο εκατομμύρια άνθρωποι θα με καταραστούν. Αυτή είναι η μοίρα», ανέφερε.

Οι τελευταίες στιγμές του ήταν δραματικές και περιγράφονται στο βιβλίο «Hitler’s Last Day: Minute By Minute» των Jonathan Mayo και Emma Craigie απ' όπου και το απόσπασμά που ακολουθεί:

Δευτέρα, 30 Απριλίου

3 π.μ: Ο Χίτλερ λέει στον Δρ Χάασε, ότι θέλει να πεθάνει ακριβώς την ίδια στιγμή με την Εύα. Συμφωνούν ότι θα έχει δύο πιστόλια, σε περίπτωση που ένα μπλοκάρει, και δύο κάψουλες με υδροκυάνιο, σε περίπτωση που το ένα είναι ελαττωματικό.

Η Εύα θα έχει επίσης δύο κάψουλες. Αυτός, θα βάλει μια κάψουλα στο στόμα του και το πιστόλι στον κρόταφό του. Τότε θα πυροβολήσει και θα ταυτόχρονα θα δαγκώσει την κάψουλα με το υδροκυάνιο. Η Εύα ανησυχεί ότι θα χάσει την αποφασιστικότητά της αν ο Χίτλερ πεθάνει πρώτος. Ένας από τους γιατρούς της Καγκελαρίας του Ράιχ, ο Γουέρνερ Χάασε, της λέει να δαγκώσει την κάψουλα τη στιγμή που θα ακούσει τον πυροβολισμό. Το μεσημέρι, ο Χίτλερ καλεί το στρατιωτικό προσωπικό για το καθημερινό συνέδριο κατάστασης. Ο στρατηγός Χέλμουτ Βάιντλινγκ, είναι απαισιόδοξος. «Τα πυρομαχικά εξαντλούνται. Οι προμήθειες μέσω της αεροπορίας είναι αδύνατες. Το ηθικό είναι πολύ χαμηλό. Η μάχη του Βερολίνου θα έχει τελειώσει μέχρι το βράδυ».

12.45 μ.μ.: Το τελευταίο γεύμα του Χίτλερ μαγειρεύεται στην κουζίνα. Υπάρχει μια κατσαρόλα με νερό που βράζει για μακαρόνια, και μια από τις παραγγελίες, είναι το ένα ντρέσινγκ για μια σαλάτα.

1 μ.μ: Η Μπράουν χάνει το γεύμα και μένει στο δωμάτιό της με την υπηρέτρια της. Επιλέγει το φόρεμα με το οποίο θα πεθάνει. Ένα από τα αγαπημένα του συζύγου της, είναι είναι μαύρο με λευκά τριαντάφυλλα στο λαιμό.

2.45 μ.μ.: Το προσωπικό έχει συγκεντρωθεί με τον Μπόρμαν, τον Γκέμπελς και τη σύζυγό του. Ο Χίτλερ συνομιλεί με όλους και τους χαιρετά δίνοντάς τους το τρεμάμενο χέρι του. Ο Γκέμπελς, ξαφνικά αισθάνεται απελπισμένος. «Φύρερ μου, είναι ακόμα δυνατό να ξεφύγεις. Σε παρακαλώ να το σκεφτείς». Ο Χίτλερ απαντά: «Ξέρεις την απόφασή μου. Δε θα την αλλάξω».

Κάτι λιγότερο από μια ώρα αργότερα ο δικτάτορας που σκόρπισε το θάνατο στον πλανήτη ήταν νεκρός. Συνολικά περίπου 36 ώρες μετά τον γάμο του με την Εύα Μπράουν.

Ο Μάρτιν Μπόρμαν μαζί με τον οδηγό του Χίτλερ Έριχ Κέμπκα, τον υπηρέτη του Χάιντς Λίγκε, τον επιλοχία των SS Όττο Γκίνσε και μερικούς στρατιώτες της προσωπικής του φρουράς έκαψαν τα πτώματα, τα οποία θάφτηκαν αργότερα έξω από το καταφύγιο, μέσα σε κρατήρα από βόμβα.

Την 1η Μαΐου, ο θάνατος του Χίτλερ ανακοινώθηκε επίσημα από το γερμανικό ραδιόφωνο. Οι Γερμανοί, βέβαια, δεν άκουσαν πως ο «Φύρερ» τους αυτοκτόνησε αλλά πως είχε πέσει μαχόμενος κατά των μπολσεβίκων και υπέρ της Γερμανίας.

Όσο για την αντίδραση των αντιπάλων του; «Οπότε, αυτό ήταν το τέλος του μπάσταρδου» είπε ο Στάλιν ενώ στις 16 Ιουλίου του 1945 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ πήγε στο Βερολίνο, στάθηκε στο σημείο όπου είχαν βρεθεί τα πτώματα του Χίτλερ και της Μπράουν χαμογέλασε και έκανε το σήμα της νίκης.