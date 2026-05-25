Το μεγαθήριο του Τραμπ, ένας ουρανοξύστης που κατασκευάζεται στην Τυφλίδα της Γεωργίας και αναμένεται να γίνει το πιο ψιλό κτίριο της πόλης, χτίζεται πάνω σε ιδιοκτησία του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, του δισεκατομμυριούχου πολιτικού που είναι επίτιμος πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας.

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Ο ουρανοξύστης, αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ μιας τοπικής κοινοπραξίας και του Οργανισμού Τραμπ, τον οποίο διαχειρίζονται οι γιοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, θα βρίσκεται σε οικόπεδο του οποίου ο τωρινός εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι το Διεθνές Φιλανθρωπικό Ταμείο Cartu.

Σύμφωνα με επίσημα αρχεία, το Ταμείο Cartu ανήκει αποκλειστικά στην Cartu Group JSC, η οποία, με τη σειρά της, ανήκει κατά 35% στον Ούτα Ιβανισβίλι, τον μεγαλύτερο γιο του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, του δισεκατομμυριούχου πολιτικού που είναι επίτιμος πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας.

Ποιος είναι ο φιλορώσος δισεκατομμυριούχος που θα δώσει την ιδιοκτησία του στον Τραμπ

Ο Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως ο de facto ηγέτης της γεωργιανής κυβέρνησης, τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2024 για «υπονόμευση του δημοκρατικού και ευρωατλαντικού μέλλοντος της Γεωργίας προς όφελος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο Ούτα Ιβανισβίλι (ο γιος του), ο οποίος δεν υπόκειται σε κυρώσεις, κατείχε το 100% της Cartu Group JSC μέχρι το 2024, αλλά μείωσε το ποσοστό συμμετοχής του στο 35% όταν ο πατέρας του, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Τζόρτζια, υπεβλήθη σε οικονομικούς περιορισμούς των ΗΠΑ.

Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το υπόλοιπο 65% της Cartu Group JSC σήμερα, καθώς οι ατομικές συμμετοχές κάτω του 5% μπορούν να κατέχονται ανώνυμα.

Σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων, όπως μεταφέρει ο Guardian, απαγορεύεται στους πολίτες των ΗΠΑ να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, να διεκπεραιώνουν πληρωμές ή να παρέχουν υπηρεσίες στον Μπιτζίνα Ιβανισβίλι προσωπικά χωρίς άδεια, αλλά υπάρχει εξαίρεση που αφορά τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτόν.

Τέσσερις γεωργιανές εταιρείες - η Archi Group, η Biograpi Living, η Blox Group και η Finvest Georgia, μαζί με την αμερικανική Sapir Organization, μακροχρόνιο συνεργάτη του Τραμπ- συνεργάζονται με την Trump Organization για το έργο κατασκευής του ψηλότερου κτιρίου της Γεωργίας. Δεν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον καμίας από αυτές τις εταιρείες ή των διευθυντών τους.

Ο ιδρυτής της Archi Group, ο επιχειρηματίας Ilia Tsulaia, διετέλεσε προηγουμένως βουλευτής του κόμματος Georgian Dream, ενώ η Biograpi Living είναι μέρος του Wissol Group, που ανήκει στους αδελφούς Soso και Levan Pkhakadze, των οποίων η σιωπή για τις πρόσφατες πολιτικές αναταραχές στη Γεωργία έχει αποτελέσει θέμα σχολιασμού στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Καμία από τις εταιρείες δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το κεντρικό οικόπεδο της Τιφλίδας στο οποίο θα κατασκευαστεί ο Πύργος Trump είναι μια παλιά σοβιετική ιπποδρομία, γνωστή ως ιππόδρομος. Πλέον ανήκει στην Cartu, αλλά το 2023 επιτεύχθηκε συμφωνία για την πώλησή του σε μια εταιρεία που ονομάζεται Central Park Avenue LLC.

Η κυριότητα μόνο ενός μικρού περιφερειακού τμήματος αυτής της γης έχει μεταβιβαστεί μέχρι στιγμής στην Central Park Avenue LLC. Η ολοκλήρωση της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του οικοπέδου αναμένεται να γίνει με την παραλαβή της πληρωμής στην Cartu της τιμής αγοράς.

Ο Temo Tsikvadze, δικηγόρος του Ιβανισβίλι, δήλωσε: «Η οικογένεια του Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, κατείχε συνολικά 511.880 τετραγωνικά μέτρα γης στο χώρο του πρώην ιπποδρόμου.

«Ο Μπιντζίνα Ιβανισβίλι,δώρισε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης - 431.735 τετραγωνικά μέτρα - στο κράτος και επί του παρόντος κατασκευάζει έναν δημόσιο χώρο, το Central Park, με δικά της έξοδα. Μια προκαταρκτική συμφωνία αγοραπωλησίας για το υπόλοιπο οικόπεδο - 80.000 τετραγωνικά μέτρα - υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2023.

«Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης είναι η Central Park Avenue LLC (αν και ένα μέρος της περιοχής - 9.645 τετραγωνικά μέτρα - έχει ήδη μεταβιβαστεί πλήρως). Η μεταβίβαση της υπόλοιπης γης στον μελλοντικό ιδιοκτήτη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πληρωμής σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας».

Το έργο του Πύργου Τραμπ έχει θεωρηθεί από τους επικριτές του Μπιτζίνα Ιβανισβίλι στη Γεωργία ως μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ. Οι ηγέτες του Γεωργιανού Ονείρου έχουν διατυμπανίσει έντονα το έργο ως ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη διακυβέρνηση της Γεωργίας.

Πώς θα είναι ο Πύργος του Τραμπ στη Γεωργία

Ο πύργος στην Τυφλίδα, αναμένεται να είναι ένα εντυπωσιακό έργο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκρότημα που «μαγειρεύει» ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, ξενοδοχείο, εστιατόρια, επιχειρηματικές εγκαταστάσεις και πολυτελείς χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας.

Την ίδια στιγμή επιδιώκουν να αποτελέσει και πόλος έλξης τουριστών αλλά και να γίνει ένα αρχιτεκτονικό σήμα κατατεθέν της περιοχής.

We’re excited to announce Trump Tower Tbilisi 🇬🇪 — our first branded development in Georgia.



In collaboration with Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group, and Finvest Georgia, this 70-story landmark is set to become the tallest building in the country,… — The Trump Organization (@Trump) April 18, 2026