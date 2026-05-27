Γερμανία: 13 χρόνια φυλάκισης για ένοπλες ληστείες σε πρώην μέλος της RAF

Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης η πρώην τρομοκράτης της RAF, Ντανιέλα Κλέτε, για ένοπλες ληστείες εκατομμυρίων. Διαβάστε τις λεπτομέρειες της απόφασης.

Ντανιέλα Κλέτε | Getty Images
Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκε η 67χρονη Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της διαβόητης τρομοκρατικής οργάνωσης RAF, από το περιφερειακό δικαστήριο του Βέρντεν στην Κάτω Σαξονία. Η Κλέτε κρίθηκε ένοχη για έξι κατηγορίες διακεκριμένης ληστείας, τις οποίες διέπραξε στο διάστημα μεταξύ 1999 και 2016, δηλαδή μετά την επίσημη διάλυση της RAF.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η ίδια και οι καταζητούμενοι συνεργοί της, Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ, οργάνωναν ένοπλες και μασκοφόρες επιθέσεις σε χρηματαποστολές και ταμεία μεγάλων σούπερ μάρκετ, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτούν τη διαβίωσή τους στην παρανομία.

Παρόλο που η εισαγγελία είχε ζητήσει 15 χρόνια φυλάκισης -συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για απόπειρα ανθρωποκτονίας- και η υπεράσπιση διεκδικούσε την πλήρη αθώωσή της, το δικαστήριο κατέληξε τελικά στην ποινή των 13 ετών.

Η δικαστική οδύσσεια της Κλέτε, πάντως, δεν σταματά εδώ, καθώς την περιμένει μια ακόμη δίκη από την Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελία για συνέργεια σε τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις της RAF τις χρονιές 1990-1993, παρά το γεγονός ότι το αδίκημα της συμμετοχής της στην οργάνωση έχει πλέον παραγραφεί.

ΚΟΣΜΟΣ