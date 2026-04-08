Γερμανία: 36χρονη δάγκωσε εργαζόμενο για να προλάβει το τρένο

Μια 36χρονη γυναίκα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο στη Γερμανία την τελευταία στιγμή δάγκωσε έναν εργαζόμενο του σταθμού στο χέρι, όταν προσπάθησε να παρέμβει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα επιχείρησε να επιβιβαστεί σε τρένο στον σταθμό Pasing του Μονάχου την ώρα που οι πόρτες έκλειναν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο 29χρονος εργαζόμενος προσπάθησε να τη σταματήσει και η γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι, προκαλώντας του ορατό τραύμα.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται, τόνισε η αστυνομία.

Η γυναίκα τελεί υπό έρευνα για σωματική βλάβη.

Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι Deutsche Bahn έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού τους έπειτα από θανατηφόρα επίθεση σε έναν οδηγό τρένου που προκάλεσε σοκ σε εθνικό επίπεδο νωρίτερα φέτος.

Μεταξύ άλλων, σε όλους τους εργαζόμενους θα προσφερθεί η επιλογή να φορούν κάμερες σώματος.

Σύμφωνα με την Deutsche Bahn, πέρυσι σημειώθηκαν συνολικά περίπου 3.000 σωματικές επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων της.

Αν και πρόκειται για μια μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το σιδηροδρομικό συνδικάτο EVG σημείωσε ότι το αίσθημα ασφάλειας στο προσωπικό έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αναφερόμενο σε έρευνα που διεξήχθη πέρυσι σε περίπου 4.000 εργαζόμενους.

