Γερμανία: Άσκηση του στρατού στο μετρό του Βερολίνου με σενάρια «αστικού πολέμου»

Oι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο τη μεγάλη άσκηση «Bollwerk Bärlin» («Προπύργιο Βερολίνο»), με συμμετοχή ελεύθερων σκοπευτών και σενάρια μάχης σε αστικό περιβάλλον.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle στόχος είναι ο έλεγχος της ετοιμότητας απέναντι σε πιθανά περιστατικά επίθεσης, καθώς και η δοκιμή της αντοχής κρίσιμων υποδομών της πόλης — από το πυκνό δίκτυο του μετρό ως πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρησιακά κέντρα της αστυνομίας.

Ο σταθμός του μετρό Jungfernheide έκλεισε προσωρινά, ενώ οι ασκήσεις πραγματοποιούνται μεταξύ 01.00 και 04.00 ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του δικτύου. Με ληφθέντα όλα τα μέτρα ασφαλείας και παρουσία δεκάδων δημοσιογράφων, η άσκηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Berlin als Bundeswehr-Adventure-Park



Bei "Bollwerk Bärlin III" übt man jetzt Häuser- und Tunnelkampf direkt in der Hauptstadt.

Simulierter U-Bahn-Angriff, Scharfschützen, Sprengstoff – alles dabei.

Offiziell nennt man das Vorbereitung auf "hybride Bedrohungen".

Inoffiziell… pic.twitter.com/L7UXfTCfub — InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) November 20, 2025

Οι συμμετέχοντες στρατιώτες εκτελούν προσομοιώσεις σαμποτάζ, «ένοπλων συγκρούσεων» σε περιορισμένα περάσματα, επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, αλλά και ασκήσεις προστασίας κυβερνητικών κτηρίων. Όπως τονίζει ο αντισυνταγματάρχης Μάικ Ταϊχγκράμπερ, στόχος είναι η διασφάλιση του «σκληρού πυρήνα» των κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο ενός προληπτικού σχεδίου εν μέσω αυξανόμενων απειλών.

Το υπουργείο Άμυνας υπενθυμίζει ότι παρόμοιες ασκήσεις, όπως εκείνη στο Αμβούργο πριν από λίγους μήνες, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των αντανακλαστικών και της αποτελεσματικότητας της Bundeswehr. Η εφημερίδα ΤΑΖ σημειώνει ότι η άσκηση δικαιολογείται από το επιδεινωμένο κλίμα ασφάλειας στην Ευρώπη μετά τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τι συμβαίνει 900 χιλιόμετρα από το Βερολίνο», επισημαίνει ο Ταϊχγκράμπερ, τονίζοντας πως στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα πως ο γερμανικός στρατός παραμένει ικανός και έτοιμος να αμυνθεί.