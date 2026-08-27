Γερμανία: Δύο νεκροί από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο – Συνελήφθη 19χρονος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία, μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Gosen-Neu Zittau: Zwei Tote bei Gewalttat an Schule in Brandenburg https://t.co/QZRNKWlbaz — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) August 27, 2026

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σταματήσει τον δράστη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο περίπου στις 13:45, ενώ η αστυνομία ενεργοποίησε άμεσα πρωτόκολλο ενεργού δράστη. Η περιοχή γύρω από το σχολείο αποκλείστηκε, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ασθενοφόρα να κινητοποιούνται. Ζητήθηκε επίσης η συνδρομή δύο ελικοπτέρων διάσωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Docemus, το οποίο λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει γυμνάσιο, λύκειο και επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Το σχολείο δεν θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή, ωστόσο θα παραμείνει ανοιχτό για όσους μαθητές επιθυμούν να προσέλθουν, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χώρο υποστήριξης και τη δυνατότητα να μιλήσουν με προσωπικό και ειδικούς.

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.