Γερμανία: Ληστεία σε τράπεζα με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ - «Ριφιφί» στο θησαυροφυλάκιο

Σοκ έχει προκαλέσει η διάρρηξη τράπεζας του Γκελζενκίρχεν στην Βόρεια Ρηνανία-Βετφαλία στη Γερμανία, όπου δράστες έφθασαν με «ριφιφί» στο θησαυροφυλάκιο και άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες, με τις αρχές να υπολογίζουν πως η συνολική λεία ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, πελάτες της τράπεζας συγκεντρώθηκαν σήμερα, (30/12) στο υποκατάστημα απαιτώντας να αποζημιωθούν για τα χρήματα που κλάπηκαν.

H αστυνομία αναφέρει πως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε ακριβώς οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο υποκατάστημα ταμιευτήριου Sparkasse, καθώς η διάρρηξη έγινε γνωστή μόλις χθες, Δευτέρα όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτήριο, έπειτα από ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η διάρρηξη έγινε μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης.

Η δράση των διαρρηκτών

Οι δράστες ακολουθώντας μια διαδρομή που οδηγούσε μέσα από πολλές πόρτες σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου, άνοιξαν με ειδικό τρυπάνι τρύπα στον τοίχο και έτσι απέκτησαν πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Εικάζεται ότι η διάρρηξη έγινε μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ βίντεο από το πάρκινγκ δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο Audi RS 6 να φεύγει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες. Η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο, έγινε αργότερα γνωστό.

«Η διάρρηξη πραγματικά εκτελέστηκε πολύ επαγγελματικά. Πρέπει οι δράστες να γνώριζαν πολύ καλά αυτά τα θέματα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια. Επίσης δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από την σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Ο προσδιορισμός του ακριβούς ύψους της λείας των διαρρηκτών θα απαιτήσει χρόνο, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, καθώς, όπως εξήγησε η τράπεζα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των περίπου 3.200 θυρίδων που παραβιάστηκαν.

Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 10.300 ευρώ. Θεωρητικά, σύμφωνα με την BILD, η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να φθάσει τα 33,9 εκατομμύρια ευρώ.