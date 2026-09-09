Γερμανία: «Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική» - Διαδηλώσεις κατά της AfD

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πόλεις της Γερμανίας κατά της ακροδεξιάς AfD, λίγες ημέρες μετά την ιστορική εκλογική επίδοση του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, προειδοποιώντας ότι η άνοδός του αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα και στις επόμενες περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις.

Στο Βερολίνο, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου σε μια ειρηνική κινητοποίηση υπέρ της δημοκρατίας και κατά της AfD, η οποία τάσσεται κατά της μετανάστευσης, διατηρεί φιλορωσικές θέσεις και έχει προτείνει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο, καθώς και περιορισμό της κρατικής στήριξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, μεταδίδει η Guardian.

Η AfD κατέγραψε την Κυριακή το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της σε κρατιδιακές εκλογές, στη Σαξονία-Άνχαλτ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 44% των ψήφων. Η επίδοση αυτή της δίνει σημαντική δυναμική ενόψει των εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση του Βερολίνου, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός ξεπέρασε τους 14.000. Ανάμεσα στα πανό κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική», «Σταματήστε την AfD» και «Η Ιστορία μας κοιτάζει».

Η κινητοποίηση είχε ως βασικό στόχο να αποτρέψει την απογοήτευση και την πολιτική αδράνεια μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής.

Διαβάστε επίσης: Η νίκη της AfD στη Γερμανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Πώς η Ευρώπη έστρωσε τον δρόμο στους εθνικιστές

Ο Jens-Christian Wagner, διευθυντής του μνημείου του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της AfD «ντροπή που προκαλεί οργή και σοκ». Όπως σημείωσε, το κόμμα βρέθηκε πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ, γεγονός που θα μπορούσε να το φέρει για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην εξουσία ενός γερμανικού κρατιδίου.

«Αυτό δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό σιωπηλά», τόνισε.

«Δεν θα κατηγοριοποιούμε τους γείτονές μας»

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο 17χρονος Μαξ Σνέλερ, μέλος του αριστερού κόμματος Die Linke και κάτοικος Σαξονίας-Άνχαλτ. Όπως είπε, οι ακτιβιστές του κρατιδίου θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια μιας κυβέρνησης της AfD να στραφεί εναντίον μειονοτήτων.

«Δεν θα αρχίσουμε να κατηγοριοποιούμε τους γείτονές μας ανάλογα με την καταγωγή, τη θρησκεία ή το χρώμα του δέρματός τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε πολύ ανθρώπινοι για να μισούμε».

Η AfD απέχει μόλις τρεις ψήφους από τον απαιτούμενο αριθμό για τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον υποψήφιό της, Ούρλιχ Ζίγκμουντ. Ο τελευταίος επιχειρεί να προσελκύσει βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει διάθεση να της προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη.

Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας έχει χαρακτηρίσει από το 2023 το παράρτημα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ως ακροδεξιά εξτρεμιστικό, υποστηρίζοντας ότι συνιστά απειλή για τους δημοκρατικούς κανόνες.

Αντι-AfD διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες γερμανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Πότσνταμ, το Μίνστερ, το Γκέτινγκεν, η Δρέσδη, το Άαχεν, το Μπάμπεργκ και το Ντάρμστατ. Στη Χάλε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, αριστερές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν δημιουργήσει καταυλισμό διαμαρτυρίας από την ημέρα των εκλογών.

Η μάχη των επόμενων εκλογών

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τα κόμματα της Γερμανίας θα έρθει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου με περίπου 35%. Ωστόσο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της πρωθυπουργού του κρατιδίου, Manuela Schwesig, έχει πραγματοποιήσει σημαντική ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες και πλέον κινείται πάνω από το 30%.

Στο Βερολίνο, η εικόνα παραμένει πιο αμφίρροπη. Το κρατίδιο κυβερνάται από συνασπισμό Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και SPD, ενώ το CDU, το κόμμα του καγκελάριου Μερτς, διατηρεί οριακό προβάδισμα με περίπου 20%.

Ακολουθούν η Die Linke, που έχει επικεντρώσει την προεκλογική της εκστρατεία στην εκτόξευση του κόστους στέγασης, και η AfD, ενώ SPD και Πράσινοι κινούνται σε ποσοστά γύρω από τα μέσα της εφηβείας.

Ο Μερτς έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει στην καγκελαρία και να προχωρήσει σε ένα πακέτο δύσκολων μεταρρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας και η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν τον δρόμο για την αντιμετώπιση της εκλογικής ανόδου της AfD.

Την ίδια ώρα, όμως, οι Σοσιαλδημοκράτες, κυβερνητικοί εταίροι του CDU, εξετάζουν την αναθεώρηση ορισμένων από τα πιο αντιδημοφιλή μέτρα, σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν την πολιτική τους επιρροή.

Η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού ενδέχεται, σύμφωνα με αναλυτές, να εντείνει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη πολιτική ισορροπία στο Βερολίνο.

