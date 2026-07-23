Γερμανία: Ο στρατός ψάχνει για «σειρούλες» στις γυναίκες, αλλά βλέπει τις πλάτες τους

Εν μέσω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού βρίσκεται ο γερμανικός στρατός, αποπειρώμενος τώρα να κάνει «άνοιγμα» προς τις γυναίκες, των οποίων όμως το ενδιαφέρον είναι πολύ χαμηλό.

Για τις νεαρές γυναίκες από τις οποίες η Deutsche Welle πήρε συνέντευξη στο Βερολίνο, η θητεία στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκτός συζήτησης. «Δεν ταιριάζει στα σχέδιά μου για σπουδές και εργασία», υποστηρίζει μία από τις νεαρές. Είμαι «εντελώς κατά του πολέμου», τονίζει μια άλλη.

Αλλά πέρα από τις ηθικές τους ενστάσεις, είναι γνωστό στον κύκλο των γυναικών που υπηρετούν ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν σεξιστικές καταστάσεις, λέει μία από τις νεαρές γυναίκες. Επομένως, δεν μπορεί να φανταστεί να ενταχθεί στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η διπρόσωπη στάση του στρατού προς τις γυναίκες

Ποιο είναι ακριβώς όμως το πρόβλημα; Τα δεδομένα δείχνουν πως αν και οι γυναίκες εντάσσονται σε μη αμελητέους αριθμούς, σε αντίθεση με τους άνδρες, εγκαταλείπουν τον στρατό νωρίτερα.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε πολλούς άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Αλλά στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συμβιβαστεί η οικογένεια και η στρατιωτική θητεία. Αν και η Μπούντεσβερ προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, τηλεργασίας και μερικής απασχόλησης, η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πάντα προτεραιότητα.

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Μπορεί επίσης ο στρατός να αποζητά τις γυναίκες, αλλά η σεξιστική κουλτούρα φαίνεται να παραμένει ριζωμένη στις τάξεις του.

«Βλέπω πολλούς άνδρες συναδέλφους που είναι αξιοσέβαστοι και ικανοί. Αλλά φυσικά, υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις», λέει μία νεαρή που ρωτήθηκε. «Και το Υπουργείο δεν το έχει πάρει αυτό αρκετά σοβαρά εδώ και πολλά χρόνια».

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα περιστατικά στο 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών στο Τσβαϊμπρίκεν στη νοτιοδυτική Γερμανία, όπου περισσότεροι από 50 στρατιώτες βρίσκονται υπό έρευνα για κατάχρηση ναρκωτικών, ακροδεξιές εξτρεμιστικές δραστηριότητες και σεξουαλικές επιθέσεις.

Αυτές οι έρευνες ξεκίνησαν μόνο χάρη σε καταγγελίες από γυναίκες στρατιώτες.

«Σε σύγκριση με το συνολικό προσωπικό, ο αριθμός των κατηγορουμένων είναι εξαιρετικά μικρός», δήλωσε στην DW μία εκπρόσωπος των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κολωνία. «Παρ' όλα αυτά, τα σεξουαλικά παραπτώματα δεν έχουν θέση στην Μπούντεσβερ. Υπάρχει μηδενική ανοχή».