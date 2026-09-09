Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Τρίτη τη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας, βλέποντας «αληθινά μεγάλη βραδιά» για αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς να αναφέρει τον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

«Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Αυτό το τελευταίο ακρώνυμο προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα στην περίσταση - «Make Germany Great Again» («ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της»).

Ήδη αξιωματική αντιπολίτευση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ρητορική αντιμεταναστευτική και φιλορωσική, κατάφερε την Κυριακή βαριά ήττα στο μείζον κόμμα της συμπολίτευσης, τους συντηρητικούς (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μετς, επικρατώντας με σχεδόν 44% των ψήφων έναντι 17% στη Σαξονία-Άνχαλτ, συγκριτικά φτωχό κρατίδιο της πάλαι ποτέ ΓΛΔ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ως πρότινος οχυρό της γερμανικής κεντροδεξιάς.

Το αποτέλεσμα εκλήφθηκε ως πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, όπου η άκρα δεξιά βρίσκεται πλέον προ των πυλών της εξουσίας σε κρατίδιο, για πρώτη φορά μετά το 1945.

Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ, από πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία ως τον Ίλον Μασκ.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος, υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την AfD, που κατ’ αυτόν «δεν είναι» ακροδεξιά, σχολιάζοντας στα γερμανικά «Gut gemacht!» («καλά τα καταφέρατε») σε ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης.