Γερμανία: Πρώτη η ακροδεξιά σε δημοσκόπηση – Η AfD συγκεντρώνει 27%

Για πρώτη φορά στην ιστορία των δημοσκοπήσεων του Ινστιτούτου YouGov, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει πρωτιά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%, αυξημένο κατά δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), που παραδοσιακά κυριαρχούσε, υποχωρεί στη δεύτερη θέση με 26%, σημειώνοντας πτώση κατά μία μονάδα.

Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 15% (+1)

Οι Πράσινοι καταγράφουν πτώση στο 11% (-1)

Η Αριστερά περιορίζεται στο 9% (-1)

Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου με 5%

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) συγκεντρώνει μόλις 4%, παρά την ελαφρά άνοδο (+1)

Το προφίλ της AfD και η πορεία της

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (Alternative für Deutschland, AfD) ιδρύθηκε το 2014 από τον καθηγητή Οικονομικών Μπερντ Λούκε, ως αντίδραση στις πολιτικές της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης.

Το κόμμα έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή πολιτική δύναμη, προσελκύοντας ψηφοφόρους απογοητευμένους από το παραδοσιακό πολιτικό φάσμα.

Σήμερα, η AfD εκπροσωπείται από τους συμπροέδρους Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρούπαλα και διαθέτει 77 βουλευτές στην Μπούντεσταγκ, ενώ έχει εκλέξει 15 ευρωβουλευτές, αποτελώντας τη δεύτερη δύναμη της Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η AfD χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό κόμμα, με ρητορική που συχνά περιγράφεται ως λαϊκιστική και υπερσυντηρητική. Έχει δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις για σχέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ το πολιτικό της πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με εκείνα άλλων εθνικιστικών κομμάτων της Ευρώπης.

Το κόμμα διατηρεί στενή σχέση με το δεξιό think tank «Ίδρυμα Ντεζιντέριους Έρασμος» (Desiderius-Erasmus-Stiftung), ενισχύοντας τη στρατηγική του επιρροή στον δημόσιο διάλογο.

Γερμανία: Η άνοδος του AfD

Η ισχυρή εμφάνιση του AfD ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις των δημοσκόπων, υπερτριπλασιάζοντας τη θέση του σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, όταν εξασφάλισε 5,1%, και δίνοντας στους υποψηφίους του που διεκδικούν δημαρχιακές θέσεις σημαντικές πιθανότητες να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των ψήφων σε δύο εβδομάδες.

Τα κέρδη του AfD φαίνεται να έχουν επιτευχθεί μετά τις μεγάλες απώλειες των Πρασίνων και του φιλοεπιχειρηματικού Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών. Το ακροαριστερό Die Linke εξασφάλισε 5,5%, ξεπερνώντας το αποτέλεσμα του 3,8% του 2020.

Πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι η ψηφοφορία δείχνει ότι το AfD βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επαναλάβει τα μεγάλα κέρδη που έχει σημειώσει στα κρατίδια της πρώην κομμουνιστικής ανατολής, όπου έχει καταφέρει να αξιοποιήσει με μεγαλύτερη επιτυχία τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων με το status quo.

Έχει θέσει ως στόχο του να εισέλθει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έως το 2027. Επί του παρόντος, είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια αποδυναμωμένη γερμανική οικονομία, την αυξανόμενη ανεργία και την αυξανόμενη ανησυχία για τη μετανάστευση - το βασικό ζήτημα του AfD.

Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά, να μειώσει τη μετανάστευση και να περιορίσει την άκρα δεξιά σε μεγάλο βαθμό.

Από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, το ακροδεξιό AfD έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε αρκετές εθνικές δημοσκοπήσεις. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει το AfD στην εξασφάλιση εδραίωσης σε τοπικές πολιτικές θέσεις, εξασφαλίζοντας δημαρχιακές θέσεις και δημοτικές θέσεις, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα κυρίαρχα κόμματα να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» που θα εμποδίζει την πολιτική συνεργασία με το AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, λένε οι ειδικοί.

Τα διεθνή ζητήματα έπαιξαν επίσης ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ακόμη και αν επηρεάζουν μόνο έμμεσα τα τοπικά πολιτικά ζητήματα, με τον Μερτς να θεωρείται πιο τολμηρή προσωπικότητα στην εκπροσώπηση των συμφερόντων της Γερμανίας στο εξωτερικό από τον προκάτοχό του Σοσιαλδημοκράτη, Όλαφ Σολτς.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον ρόλο που έχει σφυρηλατήσει στην προσπάθεια να φέρει κοντά τους Ευρωπαίους συμμάχους για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διστάζει για την υποστήριξή της.

Αλλά όσον αφορά τη μετανάστευση, όπου έχει δεσμευτεί να αλλάξει δραματικά την πολιτική της Γερμανίας, οι ψηφοφόροι έχουν δηλώσει ότι δεν είναι τόσο πεπεισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Tο AfD έχει παρουσιαστεί ως μια σίγουρη εναλλακτική λύση, κερδίζοντας πόντους στους ψηφοφόρους σε θέματα όπως η παροχή ενέργειας, η εκπαίδευση και, πάνω απ' όλα, η μετανάστευση, παρόλο που αυτοί οι τομείς πολιτικής δεν αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από Guardian & ΑΠΕ-ΜΠΕ