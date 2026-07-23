Γερμανία: Θρίλερ με ομηρία σε τράπεζα – Ένας σοβαρά τραυματίας

Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομηρίας σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Nach einem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg läuft weiterhin ein Großeinsatz.



Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann und nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einem Einzeltäter aus. pic.twitter.com/Oho1EVxnKb — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) July 23, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.