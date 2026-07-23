Γερμανία: Θρίλερ με ομηρία σε τράπεζα – Ένας σοβαρά τραυματίας

Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομηρίας σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.
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