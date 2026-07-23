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Γερμανία: Θρίλερ με ομηρία σε τράπεζα – Ένας σοβαρά τραυματίας

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέγκενσμπουργκ. Ένας σοβαρά τραυματίας σε ομηρία εντός τράπεζας από δράστη οπλισμένο με μαχαίρι.

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Newsroom
Περιπολικό στη Γερμανία
Photo by Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images
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Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομηρίας σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.

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