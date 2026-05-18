Γερμανία: Τίγρης «το 'σκασε» από την ιδιοκτήτρια του, με αποτέλεσμα οι Αρχές να την σκοτώσουν

Στην θανάτωση μιας τίγρης προχώρησαν οι Αρχές στην Γερμανία, η οποία άνηκε σε μία γυναίκα που αυτοαποκαλείται «βασίλισσα των τίγρεων», καθώς δραπέτευσε από την ιδιοκτήτριά της και τραυμάτισε έναν φροντιστή της.

Ο φροντιστής, ηλικίας 72 ετών, βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό και νοσηλεύεται, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στα περίχωρα της Λειψίας, όταν εκπρόσωπος είπε ότι ένα ελικόπτερο και ομάδες πυροσβεστών κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της τίγρη, η οποία τελικά σκοτώθηκε από τους πυροβολισμών των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το αιλουροειδές διέφυγε από τον ιδιωτικό περίβολό του, στην ιδιοκτησία μιας εκπαιδεύτριας τίγρεων, της Κάρμεν Τσάντερ. Ο «Σαντοκάν», όπως τον αποκαλούσε η Τσάντερ, ήταν διασταύρωση τίγρης της Βεγγάλης με σιβηρική και ζύγιζε 280 κιλά.

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές».

«Αρχικά, ακούσαμε σειρήνες και, αμέσως έφτασε ένα ελικόπτερο και πολλοί αστυνομικοί» που ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες των μποστανιών να μην κυκλοφορούν έξω. «Μετά, ακούστηκαν ξαφνικά πολλοί πυροβολισμοί», αφηγήθηκε μία γυναίκα.

Η εκπαιδεύτρια είχε δεχτεί έντονη κριτική στο παρελθόν, για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν τα ζώα της. Η φιλοζωική οργάνωση PETA δήλωσε μάλιστα ότι οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες «θα φέρουν ευθύνη» για κάθε «τραγικό συμβάν» επειδή δεν έχουν λάβει μέτρα εναντίον της και ζήτησε να κατασχεθούν τα εννέα εναπομείναντα αιλουροειδή της Τσάντερ.

Οι τοπικές Αρχές πάντως λένε ότι η ιδιοκτήτρια εδώ και κάποιο διάστημα προσπαθεί «να βελτιώσει τις συνθήκες φιλοξενίας των τίγρεων» ώστε όλα τα ζώα να διαθέτουν «τον αναγκαίο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο».