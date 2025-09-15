«Για πιο τρελά πράγματα η τιμή ανεβαίνει»: Δημοσιογράφος παγίδευσε τον εγκέφαλο των Porta Potty Parties στο Ντουμπάι

Ένα σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης με έδρα πολυτελείς περιοχές του Ντουμπάι αποκαλύπτει έρευνα του BBC, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα ονόματι Charles Mwesigwa, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα, μετατρέποντάς τες σε «σκλάβες του σεξ» υπό καθεστώς χρέους και εκβιασμών. Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους porta potty party.

Ο Mwesigwa, πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο σύμφωνα με τον ίδιο, προσέφερε σε δημοσιογράφο του BBC –που παρίστανε διοργανωτή εκδηλώσεων– γυναίκες για σεξουαλικά πάρτι, με τιμή εκκίνησης τα 1.000 δολάρια ανά βραδιά, τονίζοντας ότι «πολλές από αυτές κάνουν σχεδόν τα πάντα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχω 25 κορίτσια. Είναι ανοιχτόμυαλες. Μπορώ να σας στείλω τις πιο “τρελές”».

Βασανισμοί, εξευτελισμοί και «porta potty» φετίχ

Η έρευνα του BBC φέρνει στο φως μαρτυρίες γυναικών που καταγγέλλουν εξαναγκασμό σε ταπεινωτικές πράξεις, όπως η κατανάλωση ανθρώπινων περιττωμάτων, ενώ φέρεται να υπήρχαν και πελάτες που ζητούσαν ομαδικούς βιασμούς, ξυλοδαρμούς και ηδονοβλεπτικές βιντεοσκοπήσεις.

Γυναίκες όπως η «Mia» και η «Lexi» (ψευδώνυμα) καταγγέλλουν ότι παραπλανήθηκαν, πιστεύοντας ότι θα εργαστούν σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία, και βρέθηκαν εγκλωβισμένες σε διαμερίσματα με δεκάδες άλλες γυναίκες, σε άθλιες συνθήκες και υπό απειλές.

Ο Mwesigwa φέρεται να τους επέβαλε «χρέος» άνω των 20.000 δολαρίων, για αεροπορικά εισιτήρια, ενοίκια, φαγητό και βίζες, το οποίο τις ανάγκαζε να ξεπληρώνουν μέσω σεξουαλικών υπηρεσιών.

Δύο θάνατοι κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες

Δύο νεαρές από την Ουγκάντα, η Monic Karungi και η Kayla Birungi, βρήκαν τραγικό θάνατο αφού έπεσαν από μπαλκόνια πολυώροφων κτιρίων στο Ντουμπάι, το 2021 και 2022 αντίστοιχα. Ενώ οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως αυτοκτονίες, οικογένειες και φίλοι των θυμάτων αμφισβητούν τους ισχυρισμούς αυτούς και ζητούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η Monic φέρεται να είχε απομακρυνθεί από το δίκτυο του Mwesigwa, βρίσκοντας νέα εργασία. Τέσσερις ημέρες μετά την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, βρέθηκε νεκρή. Σύμφωνα με καταγγελία συγγενή της, όταν επιχείρησε να αντιμετωπίσει τον Mwesigwa, εκείνος του απάντησε: «Είμαι 25 χρόνια στο Ντουμπάι. Εγώ είμαι η πρεσβεία. Δεν είναι η πρώτη που πεθαίνει. Ούτε η τελευταία».

Στην περίπτωση της Kayla, τοξικολογικές εξετάσεις που είδε το BBC δεν εντόπισαν ουσίες στον οργανισμό της, παρά τους ισχυρισμούς περί χρήσης ναρκωτικών. Και οι δύο γυναίκες διέμεναν σε διαμερίσματα που φέρεται να διαχειριζόταν ο Mwesigwa, σύμφωνα με πρώην συνεργάτη του.

Ο Charles Mwesigwa αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν διοικεί κύκλωμα πορνείας, αλλά απλώς γνωρίζει πολλές γυναίκες επειδή «συχνάζει σε τραπέζια πλουσίων». Υποστηρίζει ότι δεν είχε επαφή με τη Monic πριν τον θάνατό της και ότι τα περιστατικά ερευνήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές του Ντουμπάι – οι οποίες δεν απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα του BBC.

Το «κόλπο» με τις γυναίκες από την Αφρική

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο: το λεγόμενο «ανεπίσημο pipeline» που μεταφέρει γυναίκες από την Αφρική στον Κόλπο. Οι υποσχέσεις για εργασία συχνά καταλήγουν σε καταναγκαστική πορνεία, με πολλούς νέους ανθρώπους να παγιδεύονται σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας.

Η ακτιβίστρια Mariam Mwiza δηλώνει ότι έχει βοηθήσει πάνω από 700 γυναίκες να διαφύγουν από παρόμοια κυκλώματα στον Κόλπο.

Η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και αναμένεται να οδηγήσει σε διεθνείς πιέσεις προς τις αρχές των ΗΑΕ για ενδελεχή διερεύνηση, προστασία των θυμάτων trafficking και λογοδοσία για τους υπευθύνους.

Το BBC συνεχίζει την έρευνα και ζητά από οποιονδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει εμπιστευτικά.