Αν δεν υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας, τότε τα 3/4 του Ίντερνετ παγκοσμίως θα βούλιαζαν στη ρουτίνα και τη βαρεμάρα. Αστικοί θρύλοι για φαντάσματα, θρύλους, εξωγήινους, «φρικιαστικά» ατυχήματα, η «επίπεδη» γη, η «στημένη» προσσελήνωση του Νιλ Άρμστρονγκ και χώρες που δεν υπάρχουν, όπως η Φινλανδία.

Πώς όμως προέκυψε αυτή η παράξενη θεωρία, γι' αυτή τη χώρα; Πόσο «ανύπαρκτη» είναι η Φινλανδία, η οποία φιλοδοξεί να μας κλέψει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ;

Μια θεωρία

Προέρχεται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν η Ιαπωνία και η Σοβιετική Ένωση θρυλείται πως μοιράζονταν ένα μυστικό για ένα κομμάτι της Βαλτικής Θάλασσας, ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τη Σουηδία. Οι χώρες αυτές διέδωσαν την ιδέα ότι εκείνη η θάλασσα έβρεχε ένα κομμάτι ξηράς με το όνομα «Φινλανδία» και προσπαθούσαν να κρατήσουν τις καλές διαδρομές αλιείας για τους εαυτούς τους.

Οι Ιάπωνες μπορούσαν να ψαρεύουν όσο ήθελαν εκεί χωρίς να ανησυχούν για διεθνείς νόμους, αρκεί να έδιναν το μερίδιό τους στη Ρωσία.

Υπάρχουν επιχειρήματα;

Κι όμως ναι! Υπάρχουν αποδείξεις που δίνουν την αίσθηση πως επιβεβαιώνουν την ιδέα ότι η Φινλανδία είναι μια επινόηση.

Οι περισσότερες από αυτές έχουν κοινή θεματική ότι η Φινλανδία δεν ήταν από τους πιο τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη, οπότε λίγοι μπορούν να πουν ότι την έχουν δει με τα μάτια τους.

Επίσης υπάρχει και μια θεωρία ότι ο Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τα ψάρια από τη Βαλτική Θάλασσα στην Ιαπωνία, υπό το πρόσχημα μεταφοράς υλικού της Nokia. Θρυλείται πως αυτό εξηγεί γιατί η Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων Nokia, παρότι δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα

Ακόμη και το όνομα "Finland" φαίνεται πως επιβεβαιώνει τη θεωρία, λένε, αφού προέρχεται από το "fin of a fish" (πτερύγιο ψαριού) , αγνοώντας βέβαια ότι στα φινλανδικά η χώρα λέγεται Suomi. Ένας άλλος ισχυρισμός είναι ότι οι Σοσιαλδημοκράτες χρησιμοποιούν τη «Φινλανδία» ως εξιδανικευμένο μοντέλο για το πώς πρέπει να είναι μια φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία, σαν ένα «πείραμα».

Και οι κάτοικοι;

Τι γίνεται όμως με τα 5,5 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στη Φινλανδία, αλλά και τους χιλιάδες που μεταναστεύουν εκεί ή πηγαίνουν ως επισκέπτες;

Οι συνωμοσιολόγοι έχουν απάντηση και σε αυτό. Υποστηρίζουν ότι οι «Φινλανδοί», ενώ νομίζουν ότι ζουν στη Φινλανδία, στην πραγματικότητα κατοικούν σε μικρές πόλεις της Σουηδίας, της Εσθονίας και της Ρωσίας, σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές.

Ας μην αφήσουμε άλλο ανοιχτό αυτό το κουτί της συνομωσιολογίας, γιατί τότε θα πρέπει να αναλύσουμε και τη θεωρία ότι δεν υπάρχει ούτε το Βέλγιο, άρα ο γνωστός τερματοφύλακας Έρβιν Λέμενς δεν πήρε ποτέ μεταγραφή στον Ολυμπιακό.