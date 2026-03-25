«Γιατί να τους σκοτώσουν;»: Το «στοπ» του Τραμπ στον Νετανιάχου για την εξέγερση στο Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ήθελε να καλέσει τους Ιρανούς να βγουν μαζικά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησής την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ του ξεκαθάρισε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και μια ισραηλινή πηγή.

«Γιατί στο καλό να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους, όταν απλώς θα τους σκοτώσουν;», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση.

Το Axios εξηγεί ότι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν ως προς τους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του πολέμου, αλλά οι απόψεις τους διαφέρουν σχετικά με το ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και το βαθμό χάους και αιματοχυσίας που θεωρείται αποδεκτός για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ενώ ο Νετανιάχου αναφέρει τη δημιουργία των συνθηκών για μια λαϊκή εξέγερση μεταξύ των βασικών στόχων του Ισραήλ, αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο Τραμπ θεωρεί την αλλαγή καθεστώτος περισσότερο ως «μπόνους».

Αν και δήλωσε στην αρχή του πολέμου ότι ο ιρανικός λαός θα έχει την ευκαιρία να αναλάβει την εξουσία όταν τελειώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σπάνια το έχει επαναλάβει από τότε.

Την περασμένη Τρίτη, οι Ισραηλινοί δολοφόνησαν τον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και de facto αναπληρωτή ηγέτη της χώρας, καθώς και τον Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, μαζί με αρκετούς από τους αναπληρωτές του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η δολοφονία του Σολεϊμανί είχε ως στόχο να προκαλέσει λαϊκή εξέγερση, καθώς ο ίδιος είχε αναλάβει την καταστολή των διαδηλώσεων. Λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν σε κατάσταση χάους και ότι υπήρχε μια ευκαιρία για περαιτέρω αποσταθεροποίησή του, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο και ισραηλινή πηγή.

Ο Νετανιάχου πρότεινε να εκδώσουν ο ίδιος και ο Τραμπ μια συντονισμένη δημόσια έκκληση προς τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους. Τότε ο Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια τέτοια έκκληση θα είχε ως αποτέλεσμα μια σφαγή. Χιλιάδες Ιρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν πριν από τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου μίλησε δημόσια από μόνος του. «Τα αεροσκάφη μας χτυπούν τρομοκράτες στο έδαφος, στους δρόμους και στις δημόσιες πλατείες. Αυτό γίνεται για να επιτρέψουμε στον γενναίο ιρανικό λαό να γιορτάσει το Φεστιβάλ της Φωτιάς. Βγείτε λοιπόν και γιορτάστε… εμείς παρακολουθούμε από ψηλά», δήλωσε ο Νετανιάχου, μιλώντας από το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας

Πολύ λίγοι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους την επόμενη μέρα, κάτι που αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέδωσαν στον διαρκή φόβο για το πώς θα αντιδρούσε το καθεστώς. Αρκετές ημέρες αργότερα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε στο CNN ότι ο στόχος εξακολουθεί να είναι η αποδυνάμωση του καθεστώτος σε σημείο που να μην έχει καμία ικανότητα να καταστείλει την αντιπολίτευση.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα πυροδοτήσει εκείνο το σημείο ανάφλεξης όπου ο λαός θα είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο της ζωής του… Πιστεύω ότι μπορούμε να αποδυναμώσουμε αυτό το καθεστώς σε σημείο που να καταρρεύσει από τον αέρα. Οι στρατιώτες στο έδαφος πρέπει να είναι Ιρανοί», είπε.

Ενώ η στρατιωτική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές για σημαντική κλιμάκωση, ο Τραμπ ενδιαφέρεται επίσης να ακολουθήσει μια διπλωματική οδό που θα αφήσει ό,τι έχει απομείνει από το καθεστώς στη θέση του. Ο Νετανιάχου είναι πολύ επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο να επιτευχθεί σύντομα μια αποδεκτή συμφωνία, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

