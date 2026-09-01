Ήταν 5:30 το πρωί της 31ης Αυγούστου, όταν οι κάτοικοι της πόλης Τσανγκζού, στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, ξύπνησαν αντικρίζοντας ένα σκηνικό βγαλμένο από δυστοπική sci-fi ταινία. Ο ουρανός πάνω από την πόλη είχε βαφτεί σε έντονες, σχεδόν νέον αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου.

Το σουρεαλιστικό οπτικό υπερθέαμα διήρκεσε μόλις 7 με 8 λεπτά, δίνοντας όμως τον απαραίτητο χρόνο στους κατοίκους να γεμίσουν τα social media με εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο. Ωστόσο, η φύση δεν είχε σκοπό απλώς να ποζάρει. Είκοσι λεπτά μετά το τέλος αυτού του light show, οι ουρανοί άνοιξαν, σαρώνοντας την πόλη με βαρβαρότητα.



A stunning pink-red sky suddenly lit up over Changzhou, Jiangsu, China yesterday, shortly before thunderstorms and heavy rain swept through the area. pic.twitter.com/0mBbz4mx9h — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2026

Μια προαναγγελθείσα θεομηνία

Παρά την έκπληξη των κατοίκων, η εναλλαγή από τα μαγευτικά χρώματα στην απόλυτη κακοκαιρία δεν ήταν κάποιος κακός οιωνός, αλλά μια απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας είχε ήδη σημάνει κίτρινο συναγερμό για την κεντρική και νότια Τζιανγκσού. Οι χάρτες έδειχναν τον άμεσο κίνδυνο για έντονες βροχοπτώσεις και σφοδρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από ριπές ανέμου που άγγιζαν τα 7 με 8 μποφόρ. Πρακτικά, ο πολύχρωμος ουρανός ήταν απλώς η πρόγευση της κακοκαιρίας που είχε ήδη «κλειδώσει» στα ραντάρ των μετεωρολόγων.



Το οπτικό τρικ της ατμόσφαιρας

Γιατί όμως ο ουρανός πήρε αυτό το απόκοσμο κόκκινο χρώμα; Η απάντηση κρύβεται στους νόμους της φυσικής οπτικής και στο παιχνίδι του ηλιακού φωτός με τον καιρό.

Εκείνη την ώρα (λίγο πριν την αυγή), ο ήλιος βρισκόταν πολύ χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι το φως του έπρεπε να διασχίσει ένα πολύ μεγαλύτερο και παχύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας για να φτάσει στα μάτια των παρατηρητών, συγκριτικά με τις ώρες του μεσημεριού. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, τα μικρότερα μήκη κύματος διασκορπίζονται πλήρως. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή το κόκκινο και το πορτοκαλί, καταφέρνουν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα.

Το κερασάκι στην τούρτα, που έδωσε τόσο επιθετική ένταση στα χρώματα, ήταν η ίδια η επερχόμενη καταιγίδα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτωμένη με χαμηλά, βαριά νέφη, ακραία υγρασία και χιλιάδες αιωρούμενα μικροσωματίδια. Αυτά τα στοιχεία λειτούργησαν σαν ένας τεράστιος φυσικός προτζέκτορας, ο οποίος διέθλασε και μεγέθυνε τις κόκκινες αποχρώσεις, μετατρέποντας τον ουρανό της Τσανγκζού σε έναν γιγάντιο, ροζ καμβά πριν το απόλυτο ξέσπασμα.