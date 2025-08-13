Γιατί θα συναντηθούν στην Αλάσκα Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν

Την ερχόμενη Παρασκευή (15/8) θα συναντηθούν στην Αλάσκα Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την έναρξη εισβολής της δεύτερης χώρας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συνάντηση μια εβδομάδα νωρίτερα, την ίδια ημέρα που έληγε η προθεσμία που είχε δώσει στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλιώς θα αντιμετώπιζε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι κατόπιν αιτήματος του Τραμπ δεν έχουν ακόμη φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε για τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα – η οποία κάποτε ήταν ρωσικό έδαφος – στο Άνκορατζ.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν // 28 Ιουνίου, 2019 | AP - Susan Walsh

Ντόναλντ Τραμπ - Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί στην Αλάσκα

Οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία το 1867, προσδίδοντας ιστορική σημασία στη συνάντηση. Η Αλάσκα έγινε πολιτεία των ΗΠΑ το 1959. Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ επεσήμανε ότι οι δύο χώρες είναι γείτονες, με μόνο το στενό του Μπέρινγκ να τις χωρίζει.

«Φαίνεται αρκετά λογικό για την αντιπροσωπεία μας να πετάξει απλά πάνω από το στενό του Μπέρινγκ και μια τόσο σημαντική και αναμενόμενη σύνοδος κορυφής των ηγετών των δύο χωρών να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα»δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Η τελευταία φορά που η Αλάσκα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αμερικανικής διπλωματικής εκδήλωσης ήταν τον Μάρτιο του 2021, όταν η νεοσύστατη διπλωματική και εθνική ομάδα ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τους Κινέζους ομολόγους της στο Άνκορατζ.

Η συνάντηση κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, με τους Κινέζους να κατηγορούν τους Αμερικανούς για «υποτιμητική στάση και υποκρισία».

Αν και τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν από καιρό δηλώσει ότι επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, και οι δύο χώρες έχουν απαιτήσεις που η άλλη πλευρά αντιτίθεται σθεναρά.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «θα προσπαθήσει να ανακτήσει μέρος του [ρωσικά κατεχόμενου] εδάφους για την Ουκρανία». Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να χρειαστεί «κάποια ανταλλαγή, αλλαγές στα εδάφη».

Η Ουκρανία, ωστόσο, είναι αμετάκλητη στην άποψή της ότι δεν θα δεχτεί τον ρωσικό έλεγχο των περιοχών που έχει καταλάβει η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Ο Ζελένσκι απέρριψε αυτή την εβδομάδα κάθε ιδέα «ανταλλαγής» εδαφών.

«Δεν θα ανταμείψουμε τη Ρωσία για όσα έχει διαπράξει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από BBC