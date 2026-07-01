Γιατί ξαφνικά τα αεροπλάνα στην ΕΕ αναχωρούν «μισογεμάτα»: Τι έκανε η Ελλάδα για να λύσει το πρόβλημα

Σπάνιες εικόνες έρχονται από τα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη καθώς παρατρηρείται ότι τα αεροπλάνα φεύγουν «μισογεμάτα» εν μέσω καλοκαιριού, όπου κανονικά θεωρείται «high season».

Ο λόγος; Ένα νέο σύστημα βιομετρικών συνοριακών ελέγχων της ΕΕ. Το μέτρο που εφαρμόστηκε φέτος, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές επιβατών οι οποίοι μπορεί να μένουν έως και πέντε ώρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια ζήτησαν μια επιλογή αναστολής των ελέγχων στο πλαίσιο του συστήματος, φοβούμενες ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πολύ κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης θερινής περιόδου.

Άνθρωποι στο Βενιζέλος | Intime

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο», δήλωσαν οι βιομηχανικές ομάδες ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα αεροδρόμια, Airlines 4 Europe και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, η οποία εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες. «Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν σε ουρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από τα κτίρια των τερματικών σταθμών και σε εκτεθειμένες πίστες, επειδή οι εγκαταστάσεις ελέγχου των συνόρων δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα.

«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μισοάδεια αεροπλάνα κατά το κλείσιμο των πυλών, ενώ οι επιβάτες έχουν κολλήσει σε ουρές ελέγχου συνόρων».

Αναστέλλει τους ελέγχους η Ελλάδα

Οι ομάδες κάλεσαν την επιτροπή να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστείλουν πλήρως» τους ελέγχους «κάθε φορά που ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των εγκαταστάσεων ελέγχου συνόρων» κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Οι ομάδες δήλωσαν ότι οι συνοριακές αρχές, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται «υπό μη βιώσιμη πίεση» και ζήτησαν «άμεση παρέμβαση πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την αιχμή της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου».

Το σύστημα, το οποίο έχει εισαχθεί σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να εγγράφονται με δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία στο αεροδρόμιο προορισμού τους.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, με την Ελλάδα να αναστείλει τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες μέχρι τον Σεπτέμβριο για να αποτρέψει τις καλοκαιρινές διαταραχές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βρετανικό μέσο.

